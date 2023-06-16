З/п от 30 тысяч: где пенсионерам без опыта найти работу в Киеве

Многие пенсионеры в Украине не желают прекращать работу и идти на заслуженный отдых. Тем более что есть много возможностей и предложений для тех, кому "за 60" и без опыта работы.

Сколько могут зарабатывать пенсионеры без опыта работы в Киеве - читайте в материале Styler.

На какую работу могут устроиться пенсионеры в Киеве

Согласно данным крупных сайтов по поиску работы, у людей "за 60" сегодня есть неплохие шансы устроиться на приличную заработную плату.

Транспортная сфера

Едва ли не чаще пенсионерам без опыта работы в Киеве предлагают работать водителями.

К примеру, водителю такси на новое авто компании для работы в Bolt и Uber готовы платить от 15 до 35 тысяч гривен. А некоторые - даже до 40 тысяч!

От 20 до 30 тысяч могут получать экспедиторы. Но для этого нужно должно быть собственное авто.

Сфера обслуживания

В сфере обслуживания есть предложения работы в Киеве для пенсионеров.

К примеру, пожилым баристам готовы платить от 15 до 30 тысяч гривен.

Также от 25 до 45 тысяч могут получать курьеры. Однако в большинстве вакансий требуется наличие собственного транспорта.

Менеджерам по продажам готовы платить за работу от 15 до 30 тысяч гривен.

Дизайн

Также пенсионеры без опыта могут овладеть такой творческой профессией, как графический дизайнер. Заработная плата в диапазоне от 10 до 30 тысяч гривен.

Строительство

Не так часто, но предлагают пенсионерам работать в сфере строительства.

Например, разнорабочему, который будут выполнять различные ландшафтные и земельные работы, готовы платить до 30 тысяч гривен.

Также от 18 до 30 тысяч гривен могут получать столяры.

Пенсионеры без опыта могут найти работу в Киеве (фото: Freepik)

Но даже 30 тысяч для пенсионеров в столице - это не потолок.

Сегодня на сайтах по поиску работы можно найти предложения, где з / п достигает 60 тысяч гривен! Предлагаем топ-10 наиболее оплачиваемых вакансий для пожилых людей с сайта Work.ua: