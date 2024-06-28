"Ничего криминального": Каменских "переобулась" и решила не отказываться от песен на русском

Исполнительница Настя Каменских объяснила, почему продолжает петь свои русскоязычные песни в период полномасштабной войны в Украине. В частности, она заявила, что "не видит в этом ничего криминального", и делает это для поклонников, которые не понимают украинский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий певицы для программы "Ранок у великому місті".

Каменских прокомментировала возвращение к своим российским песням

Жена Алексея Потапенко отметила, что у нее есть украиноязычная программа, но она не собирается отказываться от старых хитов, потому что "это ее история".

"У меня украиноязычная программа. У меня есть песни на русском языке, мои песни. Конечно, я их буду исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Мне кажется, что все равно это песни, которые я люблю", - заявила Каменских.

"Это моя история. Я не вижу в этом ничего такого криминального. Мне кажется, что самое главное, что у меня есть четкая позиция, и я все показываю своими действиями. Я верю, что это боты, я не верю вообще, что украинцы могут что-то такое писать", - добавила она.

В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения РФ, исполнительница имела совершенно противоположное мнение по поводу языкового вопроса. В своих она интервью подчеркивала, что больше никогда не будет петь на русском языке.

"Буду ли я петь на русском языке? Нет!" - говорилось в одном из ее категорических заявлений.

Каменских объяснила, почему поет на русском (Фото: instagram.com/kamenskux)

Развитие карьеры за границей

К слову, Каменских продолжает активно строить карьеру за границей. Она говорит, что всегда "чувствовала себя интернациональной" и работала как артистка не только на одну страну.

Тем не менее, Настя подчеркивает, что ее позиция относительно войны в Украине и поддержки родины является неизменной, и она продолжает напоминать миру о войне в соцсетях и во время публичных мероприятий.

"Я поняла, что я больше не могу переносить свою жизнь. Моя позиция четкая. Я очень люблю свою страну. Я продолжаю быть голосом и рупором. Я всегда была интернациональной. Я просто пытаюсь создавать для того, чтобы не останавливаться", - сказала звезда.