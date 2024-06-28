"Рюмка водки" теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов
Один из крупнейших музыкальных стриминговых сервисов Spotify удалил профили российских артистов, поддерживающих нападение России на Украину.
РБК-Украина (проект Styler) расксказывает, кто попал в "черный" список.
В списке удаленных артистов - персоны, против которых США и ЕС ввели санкции. Среди них - Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Чичерина, Полина Гагарина и группа "Любе".
На данный момент, при вводе псевдонима артиста в поиске, его страницу не показывает. Остались плейлисты с их именами, однако прослушать треки не получится.
Плейлисты с песнями Лепса и Гагариной у Spotify (Скриншоты)
Напомним, что в марте 2022 года платформа заявила, что останавливает свою деятельность в России. Сразу после начала полномасштабного вторжения сервис закрыл свои офисы в стране-агрессоре. В декабре 2023 года Spotify подал заявку на ликвидацию российского юридического лица и полностью прекратил работу в РФ.
Также в октябре 2023 года аккаунты певцов-путинистов Газманова и Лепса были взломаны. На основное фото страниц проукраинские хакеры поставили изображение Львовского репера Clonnex с антивоенным призывом. На замененных фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Композиции российских исполнителей на тот момент остались доступны.
Аккаунты Лепса и Газманова в Spotify (Скриншоты)
Кроме того, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие поддержали введение российских войск в Украину. Некоторые из них выступали на концерте в Лужниках к годовщине полномасштабного вторжения и в оккупированном Донецке.
Ранее мы рассказывали, что Каменских решила не отказываться от песен на русском.
Также мы писали, что Анатолий Анатолич гневно пристыдил одесситов за русский язык.
При создании новости были использованы источники: материал об удалении российских певцов российских СМИ, материал о ликвидации юрлица "Суспільне культура" и материал о прекращении деятельности Spotify в России "Економічна правда".