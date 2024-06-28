ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Рюмка водки" теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов

Пятница 28 июня 2024 15:21
UA EN RU
"Рюмка водки" теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов Григорий Лепс, Олег Газманов (колаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Один из крупнейших музыкальных стриминговых сервисов Spotify удалил профили российских артистов, поддерживающих нападение России на Украину.

РБК-Украина (проект Styler) расксказывает, кто попал в "черный" список.

В списке удаленных артистов - персоны, против которых США и ЕС ввели санкции. Среди них - Григорий Лепс, Шаман, Олег Газманов, Чичерина, Полина Гагарина и группа "Любе".

На данный момент, при вводе псевдонима артиста в поиске, его страницу не показывает. Остались плейлисты с их именами, однако прослушать треки не получится.

&quot;Рюмка водки&quot; теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов&quot;Рюмка водки&quot; теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцовПлейлисты с песнями Лепса и Гагариной у Spotify (Скриншоты)

Напомним, что в марте 2022 года платформа заявила, что останавливает свою деятельность в России. Сразу после начала полномасштабного вторжения сервис закрыл свои офисы в стране-агрессоре. В декабре 2023 года Spotify подал заявку на ликвидацию российского юридического лица и полностью прекратил работу в РФ.

Также в октябре 2023 года аккаунты певцов-путинистов Газманова и Лепса были взломаны. На основное фото страниц проукраинские хакеры поставили изображение Львовского репера Clonnex с антивоенным призывом. На замененных фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Композиции российских исполнителей на тот момент остались доступны.

&quot;Рюмка водки&quot; теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцов

&quot;Рюмка водки&quot; теперь только на столе: Spotify удалил страницы сразу нескольких российских певцовАккаунты Лепса и Газманова в Spotify (Скриншоты)

Кроме того, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина и другие поддержали введение российских войск в Украину. Некоторые из них выступали на концерте в Лужниках к годовщине полномасштабного вторжения и в оккупированном Донецке.

Ранее мы рассказывали, что Каменских решила не отказываться от песен на русском.

Также мы писали, что Анатолий Анатолич гневно пристыдил одесситов за русский язык.

При создании новости были использованы источники: материал об удалении российских певцов российских СМИ, материал о ликвидации юрлица "Суспільне культура" и материал о прекращении деятельности Spotify в России "Економічна правда".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Музыка
NEWS
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него