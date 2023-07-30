Что делать, если отказали в выплатах после смерти военного. Консультация юриста

К сожалению, в Украине случаются ситуации, когда членам семьи отказывают в выплате денежной компенсации из-за гибели военнослужащего.

О том, как обжаловать решение, создать и подать новое заявление и получить одноразовую помощь, рассказал юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЕС" и консультант благотворительного фонда "Ми поруч" Евгений Промский.

Создание заявления

Вы должны получить письменный отказ в выплате компенсации. Если вам устно сообщили, что компенсация не назначена или вообще отказали в принятии документов по формальным причинам - такие действия результативно обжаловать не получится.

Даже если должностное лицо военкомата считает, что вы не имеете права на выплату или вам не хватает каких-либо документов, оно все равно обязано принять ваше заявление, зарегистрировать его и принять к полноценному рассмотрению, а затем в письменной форме сообщить об его удовлетворении или отклонении.

На подачу жалобы на отказ в выплате компенсации в областной военкомат и Министерство обороны предоставляется 30 дней. Эту жалобу вы можете написать в любой форме (как заявление).

К жалобе обязательно добавьте копию решения об отказе в выплате компенсации, копии вашего первоочередного заявления о выплате компенсации и прилагаемых к ней документов. За рассмотрение такой жалобы административный сбор не уплачивается.

В то же время, вы также можете обжаловать отказ в выплате денежной компенсации и через административный суд. Здесь срок уже больше: целых 6 месяцев с момента получения письменного решения об отказе. Исковое заявление должно отвечать требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Как подать заявление

Исковое заявление вы можете подать в суд по зарегистрированному месту жительства истца или по юридическому адресу ответчика. Иск можно подать лично в канцелярию суда, послать его по почте или подать онлайн через систему "Электронный суд".

За подачу искового заявления вы должны оплатить судебный сбор. Однако, если у вас/родственников есть инвалидность I-II группы, есть низкие доходы или по другим уважительным причинам не можете его оплатить, суд по вашему ходатайству освобождает вас от уплаты судебного сбора.

В случае удовлетворения иска в суде нужно получить его решение с отметкой о вступлении в законную силу и исполнительное письмо. Решение направляется ответчику для его добровольного выполнения. Если ответчик отказывается выполнять решение суда, нужно отправить исполнительное письмо в отдел Государственной исполнительной службы, полномочия которого распространяются по юридическому адресу ответчика.

Это важно!

Вы можете получить личную бесплатную консультацию юриста, обратившись в благотворительный фонд "Ми поруч". Также фонд занимается предоставлением материальной и психологической помощи женщинам погибших воинов. С работой организации вы можете ознакомиться на сайте.