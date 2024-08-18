Вы точно этого не знали: кто такой аксолотль на самом деле и почему его будущее под угрозой

Уникальность вида

Axolotl - это слово из языка науатль, на котором говорили ацтеки, и которое сегодня используют около 1,5 миллиона человек. Эти животные названы в честь ацтекского бога Ксолотля, который, по легенде, превращался в саламандру.

Аксолотли - это амфибии, как и лягушки. Они откладывают яйца в воду, из которых вылупляются личинки. В отличие от других амфибий, которые впоследствии выходят на сушу, аксолотли остаются в воде на протяжении всей жизни, сохраняя свой юношеский вид.

Аксолотль-альбинос, обитающий в неволе (фото: Википедия)

Аксолотль обыкновенный, дикий вид (фото: Википедия)

Они имеют внешние жабры, позволяющие им дышать в воде. В природе аксолотли встречаются только в озере Сочимилько, расположенном в Мехико. Это уникальное озеро со слегка солоноватой водой, где аксолотли жили среди плавучих островов, созданных местным населением, более 1000 лет назад.

Аксолотли сталкиваются с несколькими серьезными проблемами. Мехико развивался и вместе с тем возросла потребность в воде, что привело к использованию насосов и труб, которые постепенно превратили озеро в загрязненный пруд. Из-за плохого качества воды пострадали все водные животные, но больше всего - амфибии, дышащие через кожу.

Озеро Сочимилько, Мехико (фото: Википедия)

Внешние жабры аксолотля (фото: Википедия)

Уникальные способности к регенерации

Аксолотль известен своей уникальной способностью к регенерации, позволяющей ему восстанавливать утраченные конечности, хвост, внутренние органы и даже части головного мозга. Это связано с наличием плюрипотентных клеток, которые могут превращаться в любые типы клеток организма, что делает аксолотля интересным для исследований в области регенерации.

Однако эта способность имеет некоторые ограничения. К примеру, концовка не восстановится, если ее удалить вместе с лопаткой и ключицей. Хвост не вырастет снова, если его отрезать у основания, а глаз не восстановится, если его удалить полностью. Кроме того, аксолотли, прошедшие метаморфоз в амбистоме, теряют способность к регенерации.

Аксолотли, которые больны лейкизмом, то есть имеют меньшую пигментацию, чем обычно (фото: Википедия)

Аксолотль в зоомагазине, варианты окраса (фото: Википедия)

Популярность аксолотлов

Аксолотли, когда-то захватившие воображение ацтеков и стали важной частью их культуры, получили признание в современном мире. В начале 21 века они стали еще более известными: их изображения можно найти на банкноте в 50 песо, в видеоиграх, таких как Minecraft, а также в популярных фильмах, как персонаж Беззубик из "Как приручить дракона".

Их популярность также возросла благодаря социальным сетям, где активно обсуждают фотографии и видео аксолотлей, особенно розовых. Их известность в роли домашних животных не вредит диким популяциям. Однако это может создать впечатление, что эти животные не находятся под угрозой, хотя это не так.

Пятнистая форма дикого типа (фото: Википедия)

Вариации окраски аксолотлей (фото: Википедия)

Домашние аксолотли, продаваемые в зоомагазинах, отличаются от своих диких родственников. В природе они обычно темного цвета, в то время как домашние могут быть розовыми, белыми, синими или другими редкими вариантами.

Однако эти домашние аксолотли не могут решить проблему исчезновения вида, поскольку их генетическое разнообразие очень ограничено, и они вряд ли выживут в сложных условиях озера Сочимилько.

Дикая форма аксолотля (фото: Википедия)

Проблемы диких аксолотлов

Аксолотли сталкиваются с серьезными проблемами. По данным Международного союза охраны природы, на 2019 год в природе оставалось от 50 до 1000 особей и их количество уменьшается.

Основные причины этого - развитие туризма и жилищного строительства, загрязнение от сельского хозяйства и промышленности, а также инвазивные рыбы, которые поедают икру и конкурируют с аксолотлями за еду.

Чтобы спасти эти уникальные существа, правительство Мексики и различные некоммерческие организации работают над восстановлением их среды. Они создают плавучие острова из водных растений и деревьев для очистки загрязненной воды.

Также некоторые туристические компании организуют экскурсии по восстановленным территориям. Доходы от этих туров используются для поддержки проектов по охране аксолотлей.

Озеро Сочимилько - единственное оставшееся естественное место обитания аксолотлей (фото: Википедия)

Амбистомы после превращения, взрослые особи (фото: Википедия)