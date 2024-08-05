Топ-5 сюрреалистических животных, обитающих под водой

Под водой обитает множество животных с уникальным внешним видом, удивляющих своими красками и формами. Их необычные черты помогают им выживать в разных морских средах.

Моховка замечательная

В 2017 году в Британской Колумбии произошло что-то странное. Оно напоминало желе. Ученые вытащили его из лагуны в Ванкувере, но это был не строптивый киномонстр. Студентистая масса была группой микроскопических существ, называемых зооидами.

На научном жаргоне мозгообразная колония - это мошанка, а случай в лагуне был идентифицирован как Pectinatella magnifica. Этот тип никогда раньше не встречался в этом районе. Все известные образцы были получены к востоку от реки Миссисипи.

Это добавило масла в огонь споров, пытающихся решить, являются ли эти существа инвазивным видом. Их мутный цвет часто делает колонию похожей на речные камни или делает их невидимыми в темной воде. Действительно, ванкуверская мшанка была подмечена только потому, что уровень воды упал достаточно, чтобы сделать ее видимой.

Они могли быть проигнорированы все эти годы или только недавно ворвались за пределы своих границ из-за изменения климата, как предполагают некоторые. В любом случае, они являются одними из древних видов, выжили до нашего времени.

В Украине впервые обнаружена в месте впадения Десны в Днепр (фото: Википедия)

Изоподы

Равноногие (изоподы) относятся к классу ракообразных, как крабы и омары. 2019 ученые сняли этих существ на камеру во время эксперимента. Команда хотела выяснить, какие падальщики придут первыми, когда большой кусок мяса упадет на дно моря. В этом случае был целый аллигатор.

Как только он затронул морское дно в Мексиканском заливе, не потребовалось много времени, чтобы изоподы появились. Каждый был размером примерно с футбольный мяч. Они были болезненно бледного цвета и напоминали омаров. Странный вид омрачал их кровавое поведение. В течение 24 часов несколько из них зарылись наполовину в желудок аллигатора, чтобы съесть рептилию изнутри.

Ловкость ракообразных, продирающихся сквозь толстую кожу аллигатора, удивила исследователей. З другой стороны, эти ужасающие существа могут годами обходиться без еды.

Возможно, именно поэтому, изоподы набивают себе глотки всякий раз, когда предоставляется возможность. Показательный пример: когда один из них попытался всплыть от аллигатора, то упал на морское дно, поскольку стал слишком тяжелым от съеденного, чтобы нормально двигаться.

Изопод Armadillidium vulgare (фото: Википедия)

Синий лобстер

Робин Рассел, опытный ловец лобстеров, был очень удивлен, когда в 2017 году среди обычных коричневых лобстеров обнаружил синего. Этот омар, названный Лаки, имел также розовые и лиловые участки, что придавало ему радужный вид. Лаки ушел от обеда и нашел убежище в научном центре.

Хотя синие лобстеры редки, они появляются каждые несколько лет. Окрас лобстеров изменяется благодаря пигменту астаксантина, который может реагировать на внешние воздействия. Обычно лобстеры коричневые, но во время варки они становятся красными из-за смены пигмента.

Исследователи считают, что синяя окраска может быть вызвана низким уровнем астаксантина или генетической мутацией. Мутации в прошлом создавали лобстеры с необычной окраской, таких как ярко-желтые, ситцевые с точками и двухцветные.

Голубая окраска встречается раз в 2 миллиона особей (фото: Википедия)

Пиросома

В 2018 году дайверы снимали подводные сцены у острова Уайт в Новой Зеландии. Вдруг их удивило призрачное существо. Лентообразная трубка имела длину 8 метров и выглядела как гигантский червь.

На самом деле это была колония существ, называемых оболочниками. Эти существа едят планктон и выглядят как крошечные палочки, но имеют сложное строение со спинным мозгом. Они могут клонироваться, что позволяет "ленте" жить вечно.

Отдельная колония известна как пиросома и может расти до 18 метров. Это сделало новозеландский случай одним из самых маленьких среди пиросов. Крупнейшие колонии создает вид Pyrosoma spinosum, который также светится, превращая колонию в поражающее подводное световое шоу.

Светящиеся колония пиросом (фото: Википедия)

Белый кит

В 1851 году Герман Мелвилл написал роман "Моби Дик", рассказывающий о белом ките. Эта история стала классикой, но белый китообразный – это не только вымысел. Например, у берегов Мексики обитает кот-альбинос, известный как Галон де Лече, или "Молочный галлон".

В этом районе было несколько наблюдений белого кита, но никто не уверен, это одно и то же животное, или разные особи. Такие киты очень редки. В 2003 году якобы видели чисто белого детеныша, но нет никаких фотографических доказательств этого наблюдения.

Галон де Лече получил свое название после того, как исследователи обнаружили серого кита-альбиноса в 2008 году. В 2016 году его снова увидели, на этот раз с детенышом обычного цвета рядом. Последнее наблюдение произошло в 2019 году, когда гид по наблюдению за китами увидел белого серого кита, выпрыгивавшего из воды у побережья Нижней Калифорнии, Мексика.

Кит атлантический, самка с детенышем (фото: Википедия)