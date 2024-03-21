"Несчастная мученица": как Соня Морозюк сменила имидж после расставания с Гринкевичем

Соня Морозюк впервые за долгое время решила согласиться на интервью и показала свой новый имидж после того, как разошлась с Гринкевичем.

О том, что именно изменилось во внешности Сони, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.

Как Соня Морозюк сменила имидж после расставания с женихом

Художница остригла свои длинные волосы и поставила брекеты, вероятно, таким образом девушка решила избавиться от старика и начать новую жизнь в новом образе.

Правда, стрижка у Морозюка новая, а вот истории из прошлого не отпускают девушку. Скандальный разрыв с экс-судебным Романом Гринкевичем поставил на репутации Сони очень большое пятно, которое, к сожалению, стрижкой не смыть.

Нынешний имидж художницы очень удивляет, ведь она избегала медийного внимания более двух месяцев, а теперь имеет практически новую внешность.

Соня Морозюк сменила прическу (Скриншот)

Напомним, что автор "Мазни", имела довольно длинные русые волосы, которые любила крутить или просто оставляла ровными. А теперь у девушки очень короткая стрижка, которая едва достигает шеи и напоминает пикси.

Эта прическа позволяет Соне выглядеть совсем по-другому, поскольку на ее образе исчезла женственность и шарм. Так что, если длину она отчаянно убрала, то цвет волос экс-возлюбленная Гринкевича менять не стала.

К новому образу Морозюка добавились еще и брекеты, которых раньше на зубах Сони заметно не было. Возможно это для полноты нового имиджа, а возможно, девушка просто дождалась соответствующего времени для такой процедуры.

Соня Морозюк с брекетами (Скриншот)

В комментариях под этим интервью образ Морозюк пишут, что она виглядит как "Несчастная мученица", но наибольшее внимание уделяют именно сказанным словам, которые не вызывают доверия.