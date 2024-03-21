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"Так рисует много людей": Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника

Четверг 21 марта 2024 13:15
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"Так рисует много людей": Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника Соня Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Автор: Юлия Любченко

Украинскую художницу Соню Морозюк обвинили в плагиате известного зарубежного художника Джеймса Голдкрауна и впервые прокомментировала этот скандал.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.

Соня Морозюк прокомментировала обвинения в плагиате

Поскольку последние два месяца Соня находится под тщательным прицелом публики и СМИ, то о ней вытекают новые факты и действительно они совсем не положительные.

Так, например, недавно художницу в сети обвинили в плагиате работ британско-американского художника Джеймса Голдкрауна, начавшего рисовать свои картины задолго до того, как Морозюк стала создателем.

Картины Сони действительно очень похожи на работы зарубежного автора, но сама художница так не считает.

&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника

Работы Джеймса Голдкрауна (фото: instagram.com/jgoldcrown)

"Честно скажу, не знаю, о каком художнике вы говорите, но, наверное, я не утверждала, что я первая, чьи картины - это надписи на холстах. Так рисуют многие люди, я никого не сплагиатила, потому что я сама выступаю ярым поклонником того, что за авторские права нужно бороться. У меня есть торговые марки, и я против того", - говорит Морозюк.

Также девушка заметила, что вдохновляться работами других художников, или ее работами - можно, но нужно перерабатывать эти идеи, дополнять и делать лучший продукт.

Возможно, именно таких методов и придерживается скандальная художница в своих работах. Однако даже если это все плагиат, то он набрал большую популярность в Украине, поскольку именно ее картины висели в центре Киева.

Также Соня успела сделать собственную выставку "Мазня", промо которой, было размещено на самом дорогом экране страны - ТРЦ "Гулливер", и там же была разрисована ее творчеством входная дверь.

Также у девушки была возможность сделать надпись на машине известного украинского продюсера Владимира Завадюка и развесить свои картины, которые сейчас ей отправили назад, в офисе 1+1.

&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника&quot;Так рисует много людей&quot;: Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника

Работы Сони Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

Раньше мы рассказывали, как Соня Морозюк сменила имидж после расставания с Гринкевичем.

Также читайте, что Соня Морозюк впервые откровенно рассказала о бывшем муже из Волыни и "спонсорстве".

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