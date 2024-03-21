"Так рисует много людей": Морозюк высказалась об обвинении в плагиате известного художника

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью художнице Дмитрию Гордону.

Соня Морозюк прокомментировала обвинения в плагиате

Поскольку последние два месяца Соня находится под тщательным прицелом публики и СМИ, то о ней вытекают новые факты и действительно они совсем не положительные.

Так, например, недавно художницу в сети обвинили в плагиате работ британско-американского художника Джеймса Голдкрауна, начавшего рисовать свои картины задолго до того, как Морозюк стала создателем.

Картины Сони действительно очень похожи на работы зарубежного автора, но сама художница так не считает.

Работы Джеймса Голдкрауна (фото: instagram.com/jgoldcrown)

"Честно скажу, не знаю, о каком художнике вы говорите, но, наверное, я не утверждала, что я первая, чьи картины - это надписи на холстах. Так рисуют многие люди, я никого не сплагиатила, потому что я сама выступаю ярым поклонником того, что за авторские права нужно бороться. У меня есть торговые марки, и я против того", - говорит Морозюк.

Также девушка заметила, что вдохновляться работами других художников, или ее работами - можно, но нужно перерабатывать эти идеи, дополнять и делать лучший продукт.

Возможно, именно таких методов и придерживается скандальная художница в своих работах. Однако даже если это все плагиат, то он набрал большую популярность в Украине, поскольку именно ее картины висели в центре Киева.

Также Соня успела сделать собственную выставку "Мазня", промо которой, было размещено на самом дорогом экране страны - ТРЦ "Гулливер", и там же была разрисована ее творчеством входная дверь.

Также у девушки была возможность сделать надпись на машине известного украинского продюсера Владимира Завадюка и развесить свои картины, которые сейчас ей отправили назад, в офисе 1+1.

Работы Сони Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)