Хозяйки в восторге: 8 способов использования бумажных полотенец дома
Бумажные полотенца - это не только средство для мытья рук или уборки. Они имеют много полезных свойств, которые помогут сохранить продукты свежими, облегчить кухонные дела и даже защитить домашние принадлежности.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых популярных способах использования бумажных полотенец в повседневной жизни.
Хранение зелени в холодильнике
Чтобы зелень дольше оставалась свежей, ее стоит помыть и немного встряхнуть, убрав лишнюю влагу. Затем положите ее в герметичный контейнер вместе с двумя листами бумажного полотенца, которые будут впитывать остаточную влагу. Такой простой способ поможет сохранить аромат и свежесть зелени на длительное время.
Защита полок холодильника
Для того, чтобы полки в холодильнике оставались чистыми, застелите их бумажными полотенцами. Они впитывают лишнюю влагу и предотвращают появление плесени и неприятных запахов. Кроме того, бумажные полотенца упрощают уборку, собирая разлитую жидкость и крошки.
Применение на кухонной доске
Бумажное полотенце под кухонной доской предотвращает ее скольжение по столу во время нарезания продуктов. Это простой и удобный способ обеспечить безопасность работы на кухне. Также полотенце легко заменить и содержать рабочее место в чистоте.
Очистка бульона от пены и жира
Чтобы быстро убрать пену и избыточный жир из бульона, положите на поверхность жидкости бумажное полотенце. За несколько секунд оно впитает ненужные примеси, которые можно легко выбросить вместе с полотенцем. Этот способ помогает сделать суп прозрачным и более вкусным.
Бумажные полотенца - отличные помощники в быту (фото: Freepik.com)
Удаление воска со скатерти
Если на скатерть попал воск от свечи, накройте пятно бумажными полотенцами. Затем прогладьте поверхность утюгом - воск расплавится и перейдет на бумагу. Это эффективный способ очистить ткань без пятен и повреждений.
Защита посуды от царапин и коррозии
Чтобы избежать царапин на керамической и антипригарной посуде при хранении, размещайте между ними листки бумажных полотенец. Они защитят поверхности от повреждений и впитают лишнюю влагу. Это продлит срок службы вашей посуды и сохранит ее внешний вид.
Сохранение хлеба в морозильнике
Для длительного хранения хлеба положите его в пакет вместе с несколькими листами бумажных полотенец. Они помогут поглотить лишнюю влагу и не допустят появления посторонних запахов. Это позволит сохранить свежесть и вкусовые качества продукта после разморозки.
Чистка швейной машинки
Удалить остатки смазки со швейной машинки можно легко с помощью бумажного полотенца. Просто сделайте несколько стежков на его поверхности - полотенце впитает лишнее масло. Это быстрый способ поддержать машину в чистоте и продлить ее работу.
Вас может заинтересовать
- Лайфхаки с алюминиевой фольгой, которые помогут в быту
- 6 неожиданных способов использования ватных дисков
- Как легко избавить одежду от пятен любого макияжа
При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Spruce.