Старейшие в мире молодожены встретились и влюбились в доме престарелых: им на двоих 202 года

В доме престарелых в Филадельфии появилась необычная пара, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса. Дело в том, что эта пара - молодожены, которым на двоих уже 202 года.

102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литман уже прожили свою замечательную и полноценную жизнь. Когда их партнеры умерли, они решили переехать в дом престарелых в Филадельфии, США и поселились на разных этажах.

Никто из них даже подумать не мог, что найдет новую любовь прямо там, всего за несколько дверей. Но судьба решила по-другому и между пожилыми людьми сначала зародилась дружба, а впоследствии и отношения.

После 9 лет отношений они официально поженились и стали старейшей парой по общему возрасту, которая вступила в брак. Суммарный возраст Марджори и Берни - 202 года и 271 день.

Берни сразу нашел общий язык с Марджори, когда они впервые встретились на костюмированной вечеринке. Вскоре начался их роман и первое свидание было в тот день, когда у Берни родилась одна из его правнучек.

102-летняя Марджори и 100-летний Берни – старейшие молодожены в мире (Фото: Sarah Sicherman)

Молодожены смеются, что могли познакомиться много лет назад, когда оба одновременно учились в Университете Пенсильвании. Но жизнь, похоже, имеет смешные способы заставлять нас ждать.

После учебы они получили разные степени - Берни стал инженером, а Марджори - преподавателем. И во взрослом возрасте они никогда не встречались, вплоть до того, как увидели друг друга на вечеринке.

Пара сблизилась благодаря совместному времени вместе - приемам пищи, участие в постановках в своем сообществе пенсионеров. Берни считает, что живет так долго и счастливо благодаря книгам и отслеживанию событий, а Марджори назвала своим секретом пахту.

Внучка Барни Сара Сичерман рассказала, что вся семья была в восторге от пары и что им так повезло, что они обрели друг друга и стали поддержкой друг другу, особенно в годы пандемии.

Хотя семья предполагала, что влюбленные решат остаться холостыми из-за своего возраста, было большой неожиданностью, что они захотели сделать следующий шаг.

"Если в мире так много печали и страха, то приятно иметь возможность поделиться чем-то, что приносит людям радость. Сегодня мой 100-летний дедушка женился на своей 102-летней девушке! Они оба прожили более 60 лет в браке со своими первыми партнерами и снова обрели любовь в возрасте 100 лет", - написала Сара в социальной сети.

102-летняя Марджори и 100-летний Берни – старейшие молодожены в мире (Фото: Sarah Sicherman)

Она добавила, что Берни и Марджори оба любят юмор и интеллект друг друга, они поддерживают друг друга молодыми.

Церемония состоялась в том же доме престарелых, где они впервые встретились и все четыре поколения семьи Берни пришли на празднование. Четверо свидетелей подняли белые подставки хупы (навес, держащийся четырьмя столбами, традиционный для еврейской свадьбы), и они улыбались, когда их везли на церемонию в инвалидных колясках.

Раввин Адам Вольберг, который вел церемонию, сказал, что не хочет давать обычные советы, которые он дает молодоженам. Но сказал, что Берни и Марджори в конце концов достигли того момента, когда быть не просто близкими друзьями, но и мужем и женой, казалось правильным шагом.

Стоит добавить, что не имеющая собственных детей Марджори получила вместе с Берни еще и большую семью - двоих детей, четырех внуков и девять правнуков.

102-летняя Марджори и 100-летний Берни и их семья (Фото: Sarah Sicherman)