"Вы на приколе?" Тарас Цымбалюк - новый Холостяк: как реагируют украинцы

Известный актер Тарас Цымбалюк примет участие в романтическом проекте "Холостяк". Эта новость вызвала бурные обсуждения: от восторга до критики.
Что в сети говорят о новом Холостяке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Как стало известно, 14-й сезон проекта появится на экранах уже осенью 2025 года. На этот раз главным героем выбрали Тараса Цымбалюка, который славится успешной актерской карьерой.
"В свои 35 у Тараса много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веру в любовь и знает, к чему стремится в отношениях", - объяснили выбор героя создатели проекта в описании к видео анонсу.
"Устами своих персонажей он много раз говорил о любви. Но этой осенью готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему", - продолжили они.
Сам Тарас пока новость не комментировал. За два часа от объявления имени нового Холостяка он лишь опубликовал лаконичную Stories.
Stories Цимбалюка (скриншот)
Одни пользователи с радостью восприняли новость, а другие вспомнили скандалы с участием актера, в частности о прослушивании русскоязычной музыки. Многие юзеры также поставили под сомнение уместность шоу во время войны.
Вот что пишут украинцы:
Поддержали звезду его коллеги Алексей Суровцев, Наталка Денисенко, Григорий Решетник, Александр Боднар и другие, которые оставили теплые слова поздравления.
Напомним, раньше Тарас Цимбалюк почти не попадал в скандалы. В прошлом году он оказался в центре внимания, когда вместе с тогдашней избранницей Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Алхим развлекался под песни российских исполнителей. Однако впоследствии он извинился за инцидент и признал ошибку.
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При написании материала были использованы Instagram СТБ и Тараса Цымбалюка.