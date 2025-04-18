"Вы на приколе?" Тарас Цымбалюк - новый Холостяк: как реагируют украинцы

Когда выйдет новый "Холостяк"

Как стало известно, 14-й сезон проекта появится на экранах уже осенью 2025 года. На этот раз главным героем выбрали Тараса Цымбалюка, который славится успешной актерской карьерой.

"В свои 35 у Тараса много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его брутальной внешностью скрывается мужчина, который не потерял веру в любовь и знает, к чему стремится в отношениях", - объяснили выбор героя создатели проекта в описании к видео анонсу.

"Устами своих персонажей он много раз говорил о любви. Но этой осенью готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается в любви по-настоящему", - продолжили они.

Сам Тарас пока новость не комментировал. За два часа от объявления имени нового Холостяка он лишь опубликовал лаконичную Stories.

Stories Цимбалюка (скриншот)

Как отреагировали в сети на нового Холостяка

Одни пользователи с радостью восприняли новость, а другие вспомнили скандалы с участием актера, в частности о прослушивании русскоязычной музыки. Многие юзеры также поставили под сомнение уместность шоу во время войны.

Вот что пишут украинцы:

"Однозначно этот Холостяк уже любовь. Как дождаться?"

"Ну хоть посмотрим хорошую актерскую игру".

"Это тот Тарас, который слушает русскую музыку со своей подругой? Лицемерным кажется. Но, видимо, такой как раз характер и нужен Холостяку".

"Это серьезная заявка на реабилитацию проекта "Холостяк" после сезона с Тереном! Ждем".

"Если бы не его танцульки под русскую музыку и дружбу с Алхим, возможно, это бы был классный кандидат. Тем не менее... Печальный контраст после того, как последним Холостяком был ветеран российско-украинской войны".

"Вау, такой герой, что я впервые в жизни захотела пойти на этот проект".

"Сайт по приему заявок уже, видимо, лег за 10 минут".

"О, это тот москворотый, который тусит под москальскую музыку? Ожидаю, что это тот еще дегенерат и газлайтер".

"Брать человека, который потребляет руснявый контент во время войны и поддерживает взаимоотношения с людьми, которым прямая дорога в рашку..."

"Ну да, у нас нет войны, то почему бы не снимать "Холостяк". А пенсионеры пусть донатят нашим отважным защитникам, со своих мизерных пенсий".

"Вы на приколе? Я в шоке от положительных комментариев! Мужчины воюют, теряют семьи, откладывают личную жизнь на потом, потому что сейчас защищают Украину, а тут Холостяк, который в костюмчике будет ходить на свидания, выбирать себе девушек, развлекаться!".

Поддержали звезду его коллеги Алексей Суровцев, Наталка Денисенко, Григорий Решетник, Александр Боднар и другие, которые оставили теплые слова поздравления.

Цимбалюк стал новым героем проекта "Холостяк-14" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, раньше Тарас Цимбалюк почти не попадал в скандалы. В прошлом году он оказался в центре внимания, когда вместе с тогдашней избранницей Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Алхим развлекался под песни российских исполнителей. Однако впоследствии он извинился за инцидент и признал ошибку.