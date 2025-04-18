"Ви на приколі?" Тарас Цимбалюк - новий Холостяк: як реагують українці

Відомий актор Тарас Цимбалюк візьме участь в романтичному проєкті "Холостяк". Ця новина викликала бурхливі обговорення: від захоплення до критики.
Що в мережі кажуть про нового Холостяка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Як стало відомо, 14-й сезон проєкту з'явиться на екранах вже восени 2025 року. Цього разу головним героєм обрали Тараса Цимбалюка, який славиться успішною акторською кар'єрою.
"У свої 35 у Тараса багато успішних проєктів, фільми з ним потрапляють на Netflix, а його герої стають культовими. За його брутальною зовнішністю ховається чоловік, який не втратив віру в кохання і який знає, до чого прагне у стосунках", - пояснили вибір героя творці проєкту в описі до відеоанонсу.
"Вустами своїх персонажів він багато разів говорив про кохання. Але цієї осені готовий вперше не грати почуття на екрані, а зустріти ту, кому освідчиться по-справжньому", - продовжили вони.
Сам Тарас поки новину не коментував. За дві години від оголошення імені нового Холостяка він лише опублікував лаконічну Stories.
Stories Цимбалюка (скриншот)
Одні користувачі з радістю сприйняли новину, а інші згадали скандали з участю актора, зокрема про прослуховування російськомовної музики. Багато юзерів також поставили під сумнів доречність шоу під час війни.
Ось що пишуть українці:
Підтримали зірку його колеги Олексій Суровцев, Наталка Денисенко, Григорій Решетник, Олександр Боднар та інші, які залишили теплі слова привітання.
Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк майже не потрапляв у скандали. Торік він опинився у центрі уваги, коли разом з тодішньою обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Алхім розважався під пісні російських виконавців. Проте згодом він перепросив за інцидент та визнав помилку.
Вас також може зацікавити:
При написанні матеріалу були використані Instagram СТБ та Тараса Цимбалюка.