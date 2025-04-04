Вы не поверите, что произойдет с вашим телом, если пить сок на ночь

Некоторые люди любят перед вечерним отдыхом выпить стакан апельсинового сока. Оказывается, такая привычка может принести больше вреда, чем пользы.

Что произойдет с вами, если пить сок на ночь, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Употребление сока на ночь - польза или вред?

Употребление сока перед сном повышает уровень сахара

В то время как глюкоза вызывает мгновенный всплеск инсулина, фруктоза, содержащаяся в соках, имеет другой эффект. Прежде чем он сможет превратиться в глюкозу, он должен быть обработан печенью, почками и пищеварительной системой.

Это приводит к замедленному повышению уровня сахара в крови, что может привести к внезапному приливу энергии, когда тело уже должно работать на низкой скорости. Вместо того, чтобы выпить стакан апельсинового или яблочного сока, лучше выберите минеральную или родниковую воду.

Ночь - это время регенерации, а достаточная гидратация поддерживает надлежащее функционирование органов, в частности почек и печени, которые очищают организм от токсинов. Вода легко усваивается и не повышает уровень сахара в крови. Это, безусловно, лучший вариант, чем яблочный сок перед сном.

Употребление сока перед сном усиливает симптомы гастроэзофагеального рефлюкса

У людей, страдающих гастроэзофагеальным рефлюксом, содержимое желудка попадает в пищевод. Стоит понимать, что многие фруктовые соки, особенно цитрусовые (апельсиновый, грейпфрутовый, ананасовый), имеют высокую кислотность. Это может вызвать раздражение пищевода и ухудшить симптомы рефлюксной болезни. Людям, которые борются с рефлюксом, следует избегать кислых соков, но если они очень хотят выпить фруктовый напиток, им следует выбрать менее кислый вариант. Хорошей альтернативой апельсиновому соку является, например, грушевый.

Употребление сока на ночь и увеличение веса

Несмотря на то, что фруктовый сок кажется довольно здоровым, он может способствовать увеличению веса - больше, чем целые фрукты. Яблоки, груши, абрикосы и малина в своей натуральной форме содержат клетчатку, которая помогает регулировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови. В то же время сок состоит преимущественно из концентрированных сахаров, которые быстро повышают уровень глюкозы в организме, что приводит к приступам голода и избытку калорий.

Проблемы с желудком после употребления сока перед сном

Употребление сока перед сном у многих людей может привести к проблемам с желудком. Основной причиной дискомфорта является природный сахар, содержащийся во фруктах.