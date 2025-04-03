Секреты здоровья из 1950-х: 5 принципов прошлого, которые работают и сейчас

Вернитесь в прошлое, чтобы улучшить свое будущее! Откройте для себя 5 удивительных уроков здоровья из 1950-х годов, которые помогут вам улучшить свое самочувствие уже сегодня.

О том, какие привычки для здоровья мы можем позаимствовать из 1950-х годов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

В чем разница между питанием тогда и сейчас?

Профессор Жозефина Коннолли-Шунен поделилась пятью уроками здоровья, которые мы можем вынести из 50-х годов и применить в нашей повседневной жизни. Конечно, сейчас состояние здоровья населения значительно лучше, чем 70 лет назад.

Люди живут дольше и здоровее благодаря профилактике, ранней и более точной диагностике благодаря усовершенствованным технологиям, новым лекарствам, медицинским приборам и процедурам, а также расширенным возможностям лечения.

5 привычек, которые можно позаимствовать из 50-х

Готовить больше дома

70 лет назад семьи выращивали фрукты и овощи в садах возле дома, а дети наблюдали, как их родители готовят еду, прежде чем сесть вместе за обеденный стол. Рестораны были только для особых случаев. Сейчас все иначе, и обедать или ужинать в кафе стало обычным делом.

"Когда мы едим вне дома, мы действительно не знаем качества пищевых ингредиентов, которые используются в ресторане", - говорит Коннолли-Шунен.

В заведениях, как правило, используют более дешевые ингредиенты, более дешевое масло, более дешевые загустители для продуктов, поэтому питание вне дома, как правило, снижает питательное качество пищи, которую потребляют люди.

Старайтесь больше готовить дома (фото: Getty Images)

Потреблять меньше ультраобработанной пищи

Ультраобработанные пищевые продукты (UPF) - это весь фастфуд, пицца, газировка и выпечка.

"Производители пищевых продуктов изобрели большое разнообразие синтетических ингредиентов, которые они могут изготавливать очень дешево, а затем разработали огромное количество этих ультраобработанных продуктов в течение 1980-х и 1990-х годов, поэтому это действительно изменило качество пищевых продуктов", - рассказала эксперт.

Известно, что несмотря на большое количество, постоянное питание с UPF повышает риск сердечных заболеваний, рака, диабета и даже ранней смерти.

Есть меньшие порции

Ни для кого не секрет, что сейчас размеры порций стали больше. Например, гамбургеры стали примерно в три раза больше, чем в 50-х годах. А сладкие газированные воды продаются в бутылках по 2 литра, чего не было раньше.

Проводить меньше времени с гаджетами

"Раньше дети просто выходили на улицу, играли и просто катались на велосипедах. Они были более активными", - говорит Коннолли-Шунен.

Электронные устройства значительно изменили игровые привычки и нарушили режим сна. Синий свет от смартфонов может заставить организм подумать, что сейчас день, нарушая естественный цикл сна организма.

Недостаток сна может привести к высокому уровню кортизола, что может способствовать увеличению веса и ожирению.

По словам эксперта, дети также обычно обедают, смотря телевизор или пользуясь своими гаджетами.

Не проводите большую часть времени за гаджетами (фото: Getty Images)

Больше двигаться на работе

Раньше люди больше двигались даже на работе. Сейчас переход от физического труда к социальным и аналитическим навыкам означает меньше возможностей для физической активности.

"Теперь вы видите, что большинство встреч являются виртуальными, поэтому люди буквально могут сидеть за рабочим столом и вообще не вставать в течение большей части дня", - говорит специалист.