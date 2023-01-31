RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Вы облажались, я веду переговоры": Тищенко снова попытался оправдаться о Таиланде

Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)
Автор: Styler

Нардеп Николай Тищенко, попавший в скандал с поездкой в Таиланд, снова попытался оправдаться за свою поездку во время войны. Он обвинил журналистов, написавших о нем, в "дискредитации нашего государства перед вьетнамскими и тайскими партнерами".

Свое новое обращение он опубликовал на странице в Facebook.

Что написал Тищенко в этот раз?

По словам нардепа, которого исключили из партии "Слуга народа", в Таиланде он уже две недели ведет переговоры, а не отдыхает.

"Уважаемые журналисты. Неприятно признавать, но сегодня вы реально облажались. В гонке "чей фейк лучше", и "как облить грязью Тищенко", вы забыли о главном, что таким образом вы просто дискредитируете наше государство перед вьетнамскими и тайскими партнерами, с которыми я уже 2 недели веду переговоры по приказу высшего руководства. Своими действиями вы взорвали доверие к Украине от наших потенциальных партнеров", - сообщил он.

Николай еще раз повторил, что сейчас переговоры с азиатскими партнерами очень важны, а новости о нем в украинской прессе - не соответствуют действительности.

Николай Тищенко снова оправдался о поездке в Таиланд (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

"Повторяю – ни у одного СМИ нет никаких доказательств моего так называемого "отдыха". Вообще. Не позорьте свои издания, не позорьте себя. Удалите фейковые сообщения, потому что это будет вашим клеймом "желтой" прессы навсегда", - написал скандальный политик.

Тищенко сообщил, что находится в этой командировке по приказу руководства. Также он отметил, что пересек границу 10 января, до решения СНБО.

"Все соответствующие разрешения на это у меня есть, в том числе, подписан соответствующий документ от председателя ВР. Встречи того уровня, которые я провел – это результат долгих переговоров и протокольной подготовки. Организовать их за день (как вы пишете) невозможно", - сказал Николай.

Напомним, партия "Слуга народа" исключила Тищенко из партии после скандала.

Также смотрите, как выглядит отель в Бангкоке, где будет выступать Тищенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николай Тищенко