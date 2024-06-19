Вы никогда не должны выщипывать волосы из носа: вот чем это грозит

Некоторые люди удаляют волосы в ноздрях по эстетическим соображениям. Однако такая привычка может привести к инфекциям и болезненным осложнениям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Важность волос в носу

Отоларинголог Дон Бизли рассказал, что нос - это деликатная область с многочисленными кровеносными сосудами и слизистыми оболочками. Выдергивание волос в носу - особенно если это делается неправильно или без надлежащих гигиенических процедур, может увеличить риск инфицирования, что приведет к проблемам

Основная роль волос в носу состоит в том, чтобы удерживать пыль и другие воздушные частицы в воздухе. В частности, чтобы воздух, которым вы дышите, частично фильтровался.

Врач объяснив, что волоски действуют как физический барьер, предотвращая проникновение аллергенов в носовые проходы и потенциально вызывая раздражение или повреждение дыхательной системы.

К тому же, когда что-то касается волосков ноздрей, например маленькое насекомое или другие раздражители, это вызывает рефлекторное чихание, являющееся реакцией организма "изгнать раздражителя".

Кроме того, волоски в носу помогают поддерживать оптимальный уровень влаги в носовых проходах. Эта влага помогает увлажнять воздух, которым мы дышим, делая его более комфортным для дыхательной системы.

Риски вырывания волос

Полное удаление волос в носу означает удаление системы фильтрации, которая важна для поддержания здоровья и предотвращения инфекций.

Восковая эпиляция не обязательно ослабляет иммунную систему, но нарушает кожный барьер, создавая отверстия для проникновения бактерий в более глубокие ткани, таким образом создавая возможность для инфицирования.

К тому же слишком горячий воск может обжечь слизистую носа. Также может создать небольшие повреждения носа и увеличить риск инфицирования.

Вросшие волосы также могут быть проблемой при эпиляции воском.

Если волосы в носу портят весь вид, то их можно подстричь. Для этого требуется специальный триммер или обычные маникюрные ножницы.

Только сначала обязательно продезинфицируйте их спиртом и не увлекайтесь: стригите только те волоски, которые действительно мешают. Остальные пусть остаются на месте и выполняют свои важные защитные функции.