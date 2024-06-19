Ви ніколи не повинні вищипувати волосся з носа: ось чим це загрожує

Деякі люди видаляють волосся в ніздрях з естетичних міркувань. Однак, така звичка може призвести до інфекцій та до хворобливих ускладнень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Важливість волосся в носі

Отоларинголог Дон Бізлі розповів, що ніс - це делікатна область із численними кровоносними судинами та слизовими оболонками. Висмикування волосся в носі - особливо якщо це робиться неправильно або без належних гігієнічних процедур, може збільшити ризик інфікування, що призведе до проблем

Основна роль волосся у носі полягає в тому, щоб утримувати пил та інші повітряні частинки в повітрі. Зокрема, щоб повітря, яким ви дихаєте, частково фільтрувалося.

Лікар пояснив, що волоски діють як фізичний бар’єр, запобігаючи проникненню алергенів у носові проходи та потенційно викликаючи подразнення або пошкодження дихальної системи.

До того ж, коли щось торкається волосків ніздрів, наприклад маленька комаха або інші подразники, це викликає рефлекторне чхання, що є реакцією організму "вигнати подразника".

Крім того, волоски в носі допомагають підтримувати оптимальний рівень вологи в носових проходах. Ця волога допомагає зволожувати повітря, яким ми дихаємо, роблячи його більш комфортним для дихальної системи.

Ризики виривання волосся

Повне видалення волосся в носі означає видалення системи фільтрації, яка є важливою для підтримки здоров’я та запобігання інфекціям.

Воскова епіляція не обов’язково послаблює імунну систему, але вона порушує шкірний бар’єр, створюючи отвори для проникнення бактерій у глибші тканини, таким чином створюючи можливість для інфікування.

До того ж занадто гарячий віск може обпекти слизову оболонку носа. Також може створити невеликі пошкодження в носі та збільшити ризик інфікування.

Вросле волосся також може бути проблемою при епіляції воском.

Якщо волосся в носі псує весь вигляд, то його можна підстригти. Для цього потрібен спеціальний тример або звичайні манікюрні ножиці.

Тільки спочатку обов’язково продезінфікуйте їх спиртом і не захоплюйтеся: стрижіть тільки ті волоски, які дійсно заважають. Решта нехай залишаються на місці і виконують свої важливі захисні функції.