Безопасна ли лазерная эпиляция: дерматолог расставила точки над "i"
Лазерная эпиляция- это метод удаления волосков, базирующийся на использовании лазерного луча. Во время процедуры лазер поглощает пигмент (меланин), находящийся у волосяных фолликулов. После поглощения энергии лазера волосяной фолликул перегревается и уничтожается, что приводит к прекращению роста волос.
Безопасна ли такая процедура или нет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова дерматологини Елены Березиной в программе на YouTube.
Безопасна ли процедура лазерной эпиляции?
По словам дерматолога, процедура удаления волос лазером – это абсолютно комфортный процесс, который подходит всем и помогает почти навсегда избавиться от нежелательных волосков.
"Это очень безопасно, при использовании лазера волосяной фолликул прекращает свое существование, и следующий волосяной фолликул будет расти уже более ослабленным и замедленным", - рассказала Березина.
Кому нельзя делать лазерную эпиляцию (фото: freepik.com)
На внутренние органы лазерная эпиляция абсолютно не влияет.
Кому нельзя делать лазерную эпиляцию
Есть женщины, у которых седые волосы - им эта процедура будет малоэффективна потому, что пигмент очень слаб.
Пока все меняется, потому и блондинки могут проходить процедуру.
С какого возраста можно производить лазерную эпиляцию
По словам дерматолога, процедуру можно делать в любом возрасте, если это ребенок - то нужно согласие родителей.
Можно ли беременным женщинам делать процедуру?
Елена Березина сообщила, что беременные женщины и кормящие грудью - не могут делать лазерную эпиляцию. Дело в том, что у них меняется гормональный фон и не было никаких исследований, как влияет процедура на женщин в таких состояниях.
Кому нельзя производить лазерную эпиляцию?
Противопоказания лазерной эпиляции также есть, как и в хоть какой косметологической процедуре. К ним относятся:
- онкология;
- варикоз;
- герпес в острой стадии;
- сахарный диабет;
- гепатит;
- нарушение свертывания крови
- беременность на любом сроке и период лактации;
- ожоги, шрамы, рубцы.
Напомним, что врач рассказала, когда нельзя делать лазерную эпиляцию, чтобы не помешать здоровью.
Раньше мы писали о мифах лазерной эпиляции, в которые до сих пор все верят.
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