"Вы - г*вно!" Чеченка жестко поставила на место россиян в Финляндии (видео)

В Финляндии чеченка жестко ответила россиянам и поставила их на место. Как оказалось, женщина отлично понимает и говорит по-русски.
В сети появилось видео, на котором смелая женщина сказала все, что думает о гражданах РФ.
Как оказалось, люди пристали к женщине из-за ее хиджаба. Они говорили по-русски. Россияне включили заднюю и принялись записывать на телефон весь диалог.
"Русскоязычные мне по-барабану... Но вы русские! Убожество...", - сказала чеченка.
"Вы такие лицемеры, русские! Вы подстраиваетесь под погоду. Вы тут приезжаете, вылизываете финам ж*пы, чтобы вам дали вид на жительство. А потом идете в Facebook и пишете, какие они тупые", - продолжила она.
После этих слов россиянка сказала с ухмылкой: "Ужас".
Но чеченка ей ответила: "Ужас, это твои татуированные брови и надутые губы".
"Вы - мерзость", - добавила она.
"А почему ты в лице поменялся, когда я про украинцев я сказала? Потому что они вас гасят, как собак нерезаных!", - продолжила рубить правду чеченка.
Во время разговора россияне сказали, что вызвали полицию. Однако правоохранители за 10 минут так и не появились.
"Не приехали? Послали тебя на х*й?" - спросила россиянку чеченка.
Также отмечается, что дом женщины из Чечни уничтожили россияне.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
Люди в соцсетях пишут комментарии и поддерживают женщину в ее словах.
Напомним, что в Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки.
Ранее мы писали, что россиянка напала на украинскую певицу в Молдавии.