Россиянка напала на украинскую певицу в Молдавии. Артистка рассказала на видео, что думает о РФ

Любительница "русского мира" напала на украинскую певицу SHADU в Молдове только за то, что она украинка и у нее украинский флаг. Со словами "слава расии" неадекватша облила артистку кофе и полезла драться.

По словам Ксении (так зовут певицу), она с командой должна была снимать клип в Молдове. Пока артистка ждала вместе с собакой режиссера в парке, к ней подошла россиянка и начала цепляться.

"Вали в свою хохляндию. Слава россии, понятно? Ты что бл*дь снимаешь?" – кричала неадекватная женщина на видео.

Затем она бросила в SHADU кофе и набросилась с кулаками.

"Знаете, когда эти любители русского мира пишут тебе в соцсетях, ты уже как-то привык. Но когда ты встречаешь их на улице, когда они нападают на тебя только потому, что ты украинец, и потому, что у тебя есть украинский флаг, это совсем другое.

Сейчас я хочу обратиться ко всем россиянам, вы, кацапские выбл*дки, вы дно, вы перегной, после того, что вы сделали с моей страной, вы не имеете права на существование, вы не имеете права открывать свой дурной рот. Вы не имеете права подходить к нам, украинцам. Вы не имеете права теперь жить в 21 веке. "Слава России" только в составе Украины. У меня все", - эмоционально произнесла артистка.

Что известно о SHADU

Настоящее имя артистки Шадурская Ксения Игоревна, ей 33 года. Она украинская певица, сонграйтер, режиссер и блоггер.

В 20-ти летнем возрасте создала собственную инди-рок группу "Lollipop". В 22 года работала режиссером Україна має талант, на телеканале СТБ и шоу Х-фактор.

В 2012-м стала режиссером телепроекта Голос країни, а впоследствии и проекта Танці з зірками.

Участница телепроектов Народна зірка в дуэте с Олегом Собчуком и Голос країни (первый сезон).