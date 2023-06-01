"Губы свои намазала, курортница!" В Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки
В Германии российская пенсионерка набросилась на украинку из-за футболки с "Доброго вечора, ми з України".
Видео на котором женщину трясет из-за упоминания Украины, появилось в сети.
"Нам ни копейки не платят"
На опубликованных кадрах видно, что события разворачиваются при движении в общественном транспорте в одном из немецких городов.
Женщина принялась кричать, что им (россиянам) ничего не платят, а украинки там, мол, жируют. Далее на языке оригинала:
"Нам ни копейки не платят. А вам - в первую очередь. Вы – курортницы. Вы только еб**ься сюда приехали".
Потом женщина рассказывает, как слышала от украинок отзывы о немецких богачах, с которыми они, украинки, с удовольствием заводят "романы".
Россиянке не понравилась футболка...
"Ты, это ты скандал провоцируешь! Одела футболку! Зачем ты эту футболку одела? Губы свои намазали… Все вам дали".
Потом украинка попросила у кого-то вызвать полицию, чтобы унять агрессоршу. Бабушка смутилась и поспешила выйти из транспорта, выкрикнув напоследок базу: "Проститутка!"
"Ты проститутка! Еб*ться сюда приехали! Нам ни копейки не платят!", - кацапцы в Германии не понравилась футболка «Добрый вечер, мы из Украины». pic.twitter.com/mPPkk9Fjle— Apocalypto (@Apocalypto321) June 1, 2023
В сети люди активно комментируют видео, выражая возмущение поведением пенсионерки:
- При згадці про поліцію їй терміново захотілось вийти. Куди кац*па не повези - він все одно буде все навколо ненавидіти. Але в любімую расію не хоче чомусь повертатися.
- В балалаєчніци разрив сраки.
- Какие конченые эти путинские бабки.
Ранее мы писали, что россиянка напала на украинскую певицу в Молдавии.