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"Губы свои намазала, курортница!" В Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки

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Германия, Четверг 01 июня 2023 15:01
"Губы свои намазала, курортница!" В Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки В Германии россиянка набросилась на украинку (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Германии российская пенсионерка набросилась на украинку из-за футболки с "Доброго вечора, ми з України".

Видео на котором женщину трясет из-за упоминания Украины, появилось в сети.

"Нам ни копейки не платят"

На опубликованных кадрах видно, что события разворачиваются при движении в общественном транспорте в одном из немецких городов.

Женщина принялась кричать, что им (россиянам) ничего не платят, а украинки там, мол, жируют. Далее на языке оригинала:

"Нам ни копейки не платят. А вам - в первую очередь. Вы – курортницы. Вы только еб**ься сюда приехали".

Потом женщина рассказывает, как слышала от украинок отзывы о немецких богачах, с которыми они, украинки, с удовольствием заводят "романы".

Россиянке не понравилась футболка...

"Ты, это ты скандал провоцируешь! Одела футболку! Зачем ты эту футболку одела? Губы свои намазали… Все вам дали".

Потом украинка попросила у кого-то вызвать полицию, чтобы унять агрессоршу. Бабушка смутилась и поспешила выйти из транспорта, выкрикнув напоследок базу: "Проститутка!"

В сети люди активно комментируют видео, выражая возмущение поведением пенсионерки:

  • При згадці про поліцію їй терміново захотілось вийти. Куди кац*па не повези - він все одно буде все навколо ненавидіти. Але в любімую расію не хоче чомусь повертатися.
  • В балалаєчніци разрив сраки.
  • Какие конченые эти путинские бабки.

Ранее мы писали, что россиянка напала на украинскую певицу в Молдавии.

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