"Ви - г*вно!" Чеченка жорстко поставила на місце росіян у Фінляндії (відео)

У Фінляндії чеченка жорстко відповіла росіянам та поставила їх на місце. Як виявилося, жінка чудово розуміє та розмовляє російською.
У мережі з'явилося відео, на якому смілива жінка сказала все, що думає про громадян РФ.
Як виявилося, люди причепилися до жінки через її хіджаб. Вони говорили російською. Росіяни включили задню і почали записувати на телефон весь діалог.
"Російськомовні мені по-барабану... Але ви росіяни! Убожество...", - сказала чеченка.
"Ви такі лицеміри, росіяни! Ви підлаштовуєтеся під погоду. Ви тут приїжджаєте, вилизуєте фінам ж*пи, щоб вам дали посвідку на проживання. А потім йдете у Facebook і пишете, які вони тупі", - продовжила вона.
Після цих слів росіянка сказала з усмішкою: "Жах".
Але чеченка їй відповіла: "Жах, це твої татуйовані брови та надуті губи".
"Ви - гидота", - додала вона.
"А чому ти в особі змінився, коли я про українців я сказала? Тому що вони вас гасять, як собак нерізаних!" - продовжила рубати правду чеченка.
Під час розмови росіяни сказали, що викликали поліцію. Проте, правоохоронці за 10 хвилин так і не з'явилися.
"Не приїхали? Послали тебе на х*й?" - запитала росіянку чеченка.
Також відмічають, що дім жінки з Чечні знищили росіяни.
Обережно, на відео є нецензурна лексика.
Люди в соцмережах пишуть коментарі та підтримують жінку у її словах.
Нагадаємо, що у Німеччині у росіянки стався жорсткий напад через українську футболку.
Раніше ми писали, що росіянка напала на українську співачку у Молдові.