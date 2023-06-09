"Ви - г*вно!" Чеченка жорстко поставила на місце росіян у Фінляндії (відео)

Деталі скандалу у Фінляндії

Як виявилося, люди причепилися до жінки через її хіджаб. Вони говорили російською. Росіяни включили задню і почали записувати на телефон весь діалог.

"Російськомовні мені по-барабану... Але ви росіяни! Убожество...", - сказала чеченка.

"Ви такі лицеміри, росіяни! Ви підлаштовуєтеся під погоду. Ви тут приїжджаєте, вилизуєте фінам ж*пи, щоб вам дали посвідку на проживання. А потім йдете у Facebook і пишете, які вони тупі", - продовжила вона.

Після цих слів росіянка сказала з усмішкою: "Жах".

Але чеченка їй відповіла: "Жах, це твої татуйовані брови та надуті губи".

"Ви - гидота", - додала вона.

"А чому ти в особі змінився, коли я про українців я сказала? Тому що вони вас гасять, як собак нерізаних!" - продовжила рубати правду чеченка.

Під час розмови росіяни сказали, що викликали поліцію. Проте, правоохоронці за 10 хвилин так і не з'явилися.

"Не приїхали? Послали тебе на х*й?" - запитала росіянку чеченка.

Також відмічають, що дім жінки з Чечні знищили росіяни.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

У мережі відреагували на заяву чеченки

Люди в соцмережах пишуть коментарі та підтримують жінку у її словах.