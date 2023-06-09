"Вы - г*вно!" Чеченка жестко поставила на место россиян в Финляндии (видео)
В Финляндии чеченка жестко ответила россиянам и поставила их на место. Как оказалось, женщина отлично понимает и говорит по-русски.
В сети появилось видео, на котором смелая женщина сказала все, что думает о гражданах РФ.
Детали скандала в Финляндии
Как оказалось, люди пристали к женщине из-за ее хиджаба. Они говорили по-русски. Россияне включили заднюю и принялись записывать на телефон весь диалог.
"Русскоязычные мне по-барабану... Но вы русские! Убожество...", - сказала чеченка.
"Вы такие лицемеры, русские! Вы подстраиваетесь под погоду. Вы тут приезжаете, вылизываете финам ж*пы, чтобы вам дали вид на жительство. А потом идете в Facebook и пишете, какие они тупые", - продолжила она.
После этих слов россиянка сказала с ухмылкой: "Ужас".
Но чеченка ей ответила: "Ужас, это твои татуированные брови и надутые губы".
"Вы - мерзость", - добавила она.
"А почему ты в лице поменялся, когда я про украинцев я сказала? Потому что они вас гасят, как собак нерезаных!", - продолжила рубить правду чеченка.
Во время разговора россияне сказали, что вызвали полицию. Однако правоохранители за 10 минут так и не появились.
"Не приехали? Послали тебя на х*й?" - спросила россиянку чеченка.
Также отмечается, что дом женщины из Чечни уничтожили россияне.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
В сети отреагировали на заявление чеченки
Люди в соцсетях пишут комментарии и поддерживают женщину в ее словах.
- Плюс один аргумент продовжувати вчити фінську. Хочу поїхати до Фінляндії, знайти цю жінку і подякувати їй за позицію
- Головне, щоб в толерантній Фінляндії в неї не було проблем. Треба їй забезпечити підтримку
- Русофобка з Фінляндії - мій новий кумир
- Яка прекрасна жінка, я не можу! Реально дайте їй владу - хай всю р*сню в Фінляндії роз*тріляє
- Не переживайте, такі зустрічаються не тільки у Фінляндії
- Ця чеченка навалила стільки бази за 7 хвилин, що прийшлося ще раз переслухати. Рівень ненависті зашкалює. Років через 5-10 ненавість до росіян у українців буда така ж
- Вона чеченка. І чому таке відношення до росіян у чеченців, росіяни теж, мабуть, не розуміють, вони ж "рятували Ічкерію"...
- Як я її розумію і підтримую. Зруйноване життя, а ці потвори розповзлися по світу і не каються... Падлюче плем'я!
- Найкраща чеченка, яку я бачив у свому житті
- Вона пам'ятає, як руZкі ваньки вб*вали, гвалтували, катували жінок та дітей Ічкерії (42 тисячі чеченських дітей було вбито руZнею)...
- Ця чеченка моя героїня! От би всі так р*сню у світі зустрічали.
- В її родини було зруйноване житло під час російсько-чеченської війни. Я вважаю її агресію і ненависть повністью нормальною до руZкіх.
- Все правильно сказала. Росіяни це гн*й і в*родки, які можуть тільки грабувати, вб*вати та захоплювати чужі землі. Але поки що.
Напомним, что в Германии у россиянки случился жесткий приступ из-за украинской футболки.
Ранее мы писали, что россиянка напала на украинскую певицу в Молдавии.