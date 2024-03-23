Вы будете удивлены. Сколько лишнего веса можно набрать, выпивая капучино ежедневно в течение года

Что нужно знать о калорийности капучино

"Я не против кофе, доказано, что он в небольших количествах может быть даже полезным. Но если говорить о кофе черном, то это 0 ккал и никакого влияния на вес. Хотя есть исключение, если вы пьете его и чувствуете тревогу, которую потом заедаете, так это еще тот вопрос", - говорит тренер.

Она добавляет, что совсем другая ситуация с кофе с молоком и сахаром. Например, в капучино, лате, или подобных напитках - 130 ккал/порция.

"30 напитков в месяц - это 3 900 ккал, что равно 500 г жира, если это свыше нормы потребления ккал за день. 1 капучино в день, а дней в году 365 - и получаем 47 тысяч 750 ккал дополнительных, что равно 6 кг жира", - говорит Луценко.

Стоит ли полностью отказываться от кофейных напитков

"Измените всего одну привычку и увидите результат за год не в плюс, а в минус.

При катастрофическом нарастании проблемы ожирения - это имеет смысл!

Если вы не любите черный кофе и маскируете его горький вкус молоком, сахаром, корицей, шоколадом, сиропом - может вы не любите кофе?" - говорит тренер.

Следует отслеживать, чтобы кофейные напитки с молоком и сахаром входили в дневную норму калорий, если вы не готовы от них отказаться.

Луценко также подчеркнула, что данный пост носит информационный характер и не является руководством к действиям. Информация рассчитана на здоровых людей. Людям с проблемами со здоровьем рекомендуется обратиться к профильному врачу для решения индивидуальных проблем.