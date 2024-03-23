Ви будете здивовані. Скільки зайвої ваги можна набрати, випиваючи капучино щодня протягом року

Що треба знати про калорійність капучино

"Я не проти кави, доведено, що вона в невеликих кількостях може бути навіть корисною. Але якщо говорити про каву чорну, то це 0 ккал і ніякого впливу на вагу. Хоча є виключення, якщо ви п’єте її й відчуваєте тривогу, яку потім заїдаєте, то це ще те запитання", - каже тренер.

Вона додає, що зовсім інша ситуація із кавою з молоком і цукром. Наприклад, у капучино, лате, чи подібних напоях - 130 ккал/порція.

"30 напоїв на місяць - це 3 900 ккал, що дорівнює 500 г жиру, якщо це понад норму споживання ккал за день. 1 капучино на день, а днів у році 365 - і отримуємо 47 тисяч 750 ккал додаткових, що дорівнюють 6 кг жиру", - говорить Луценко.

Чи варто повністю відмовлятись від кавових напоїв

"Змініть всього одну звичку і побачите результат за рік не в плюс, а в мінус. За умов катастрофічного наростання проблеми ожиріння - це має сенс! Якщо ви не любите чорну каву і маскуєте її гіркий смак молоком, цукром, корицею, шоколадом, сиропом - може ви не любите каву?" - каже тренер.

Варто відстежувати, щоб кавові напої із молоком і цукром входили у денну норму калорій, якщо ви не готові від них відмовитись.

Луценко також наголосила, що даний пост має інформаційний характер і не є керівництвом до дій. Інформація розрахована на здорових людей. Людям із проблемами зі здоров’ям рекомендовано звернутися до профільного лікаря для розв'язання індивідуальних проблем.