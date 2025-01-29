Вы будете стареть быстрее, если спите в постели в этой позе

Врач предупредил, что распространенной ночной привычкой может быть старение кожи во время сна. По его словам, эта рутина не только вызывает развитие морщин, но и может привести к асимметрии лица.

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Джо Уиттингтона.

Какая привычка ночью способствует старению

Джо Уиттингтон, который больше всего известен в Интернете как доктор Джо, рассказал, что ваша подушка может быть причиной того, почему ваше лицо не симметрично.

По его словам, постоянное давление на одну сторону вашего лица может вызвать развитие морщин, а также асимметрию лица.

Эксперт ссылается на одно научное исследование, опубликованное в журнале Plastic and Reconstructive Surgery в 2014 году. Из анализа 147 пар однояйцевых близнецов авторы исследования пришли к выводу, что "опредленное лежачее положение во время сна" было одним из четырех факторов, которые могут привести к асимметрии лица.

Доктор Джо добавил, что от типов морщин, которые возникают из-за сна на боку, трудно избавиться.

К счастью, он сказал, что есть три способа минимизировать риск этого.

Самый важный совет эксперта - это спать на спине.

"Спите на боку, на спине, но не на животе", - посоветовал Джо.

Но если вы не можете избавиться от привычки спать на боку, врач советует менять положение сна время от времени.