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Біля входу в метро Києва прогримів вибух: відео 18+ та подробиці НП

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 21:51
Біля входу в метро Києва прогримів вибух: відео 18+ та подробиці НП
Біля метро Києва прогримів вибух (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Поряд з входом в метро Києва вибухнув невідомий пристрій, є постраждалий

У Києві прогримів вибух біля входу біля станції метро Шулявська. Постраждав перехожий - молодий хлопець, якому надали медичну допомогу.

НП сталася о 20:08. А вибуховий пристрій було закладено в урну для сміття прямо біля входу в станцію. Вибуховою хвилею також були пошкоджені вікна станції метрополітену. А хлопець отримав ушкодження ноги. Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram.

Поліція на місці з'ясовує всі обставини події. Станція і далі відкрита для входу та виходу пасажирів.

Біля входу в метро Києва прогримів вибух: відео 18+ та подробиці НП

Біля метро Шулявська в Києві стався вибух (фото: Віталій Кличко)

У мережі з'явилося відео з місця події. Його можна переглянути за посиланням у пабліку Київ Оперативний у Facebook.

Відео було знято відразу після вибуху, на ньому видно урну біля входу, де й було закладено пристрій, бите скло, а також молодий хлопець, якому вибухом пошкодило ногу. На кадрах видно, що хлопець втратив чималу кількість крові.

"Я там була, хлопцю надали швидко допомогу, метровська поліція, дуже оперативно до приїзду швидкої!", - розповіла очевидець.

Раніше жителям Києва відповіли, чи подорожчає проїзд у столичному метрополітені.

Також ми писали, що у метро Києва нарешті запустили 4G. Стало відомо, на яких станціях доступний інтернет.

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