У метро Києва нарешті запустили 4G: на яких станціях доступний інтернет

У метро Києва запустили 4G (колаж: РБК-Україна)

Київський метрополітен оголосив про масштабний запуск мережі 4G

В метро Києва в п'ятницю, 3 липня, запустили 4G-інтернет відразу на восьми станціях. Тепер разом з "Академгородком", де сучасний зв'язок з'явився ще на початку березня, послуга доступна вже на дев'яти станціях підземки.

Так, в пресслужбі метрополітену, розповіли, що 4G працює на таких станціях:

червона гілка - "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин",

синя гілка - "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь",

зелена гілка - "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

"Проєкт непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв'язку в київській підземці", - заявив Віталій Кличко.

Зазначимо, що повномасштабний запуск інтернету 4G виявився досить проблемним, а тому доводилося переносити його на невизначений термін. З усім тим, 5 березня "першою ластівкою" стала кінцева станція на "червоній гілці" - Академмістечко.

А ось покриття всіх станцій метрополітену планується до початку 2021 року.

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Автор: Светлана Мащенко