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У метро Києва нарешті запустили 4G: на яких станціях доступний інтернет

STYLERЖиття    03.07.2020 - 16:51
У метро Києва нарешті запустили 4G: на яких станціях доступний інтернет
У метро Києва запустили 4G (колаж: РБК-Україна)

Київський метрополітен оголосив про масштабний запуск мережі 4G

В метро Києва в п'ятницю, 3 липня, запустили 4G-інтернет відразу на восьми станціях. Тепер разом з "Академгородком", де сучасний зв'язок з'явився ще на початку березня, послуга доступна вже на дев'яти станціях підземки.

Так, в пресслужбі метрополітену, розповіли, що 4G працює на таких станціях:

  • червона гілка - "Академмістечко", "Житомирська", "Святошин",
  • синя гілка - "Героїв Дніпра", "Мінська", "Оболонь",
  • зелена гілка - "Сирець", "Дорогожичі" та "Лук'янівська".

"Проєкт непростий і тривалий, оскільки в процесі задіяні великі гравці ринку, підрядник і держустанови. Обсяги роботи чималі. Але вже зараз можна говорити про суттєвий прогрес у розвитку інфраструктури зв'язку в київській підземці", - заявив Віталій Кличко.

Зазначимо, що повномасштабний запуск інтернету 4G виявився досить проблемним, а тому доводилося переносити його на невизначений термін. З усім тим, 5 березня "першою ластівкою" стала кінцева станція на "червоній гілці" - Академмістечко.

А ось покриття всіх станцій метрополітену планується до початку 2021 року.

Раніше ми писали, що у метро Києва встановили гігантську медузу, але скульптура не простояла і дня.

Також повідомлялося, що у Києві готують запуск метро на Виноградар, з'явилися фото і відео зсередини.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Київметро
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