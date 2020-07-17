У входа в метро Киева прогремел взрыв: видео 18+ и подробности ЧП

Возле метро Киева прогремел взрыв (фото: РБК-Украина)

Рядом с входом в метро Киева взорвалось неизвестное устройство, есть пострадавший

В Киеве прогремел взрыв у входа возле станции метро Шулявская. Пострадал прохожий - молодой парень, которому оказали медицинскую помощь.

ЧП случилось в 20:08. А взрывное устройство было заложено в урну для мусора прямо у входа в станцию. Взрывной волной также были повреждены окна станции метрополитена. А парень получил повреждения ноги. Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram.

Полиция на месте выясняет все обстоятельства происшествия. Станция и дальше открыта для входа и выхода пассажиров.

Возле метро Шулявская в Киеве произошел взрыв (фото: Виталий Кличко)

В сети появилось видео с места происшествия. Его можно посмотреть по ссылке в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Видео было снято сразу после взрыва, на нем видна урна возле входа, где и было заложено устройство, битое стекло, а также молодой парень, которому взрывом повредило ногу. На кадрах видно, что парень потерял немалое количество крови.

"Я там была, парню оказали быстро помощь, метровская полиция, очень оперативно до приезда скорой!", - рассказала очевидец.

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