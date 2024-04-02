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Везти на анализ не нужно. Врач рассказала, как правильно вытащить клеща

Вторник 02 апреля 2024 11:58
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Везти на анализ не нужно. Врач рассказала, как правильно вытащить клеща Фото: Как вытащить клеща (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

В Украине уже проснулись клещи и активно цепляются на природе людей.

Как правильно вытащить паразита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Как удалить клеща на теле

Нужен пинцет не для коррекции бровей. Также вам нужны заостренные кончики пинцета, а не квадратные.

  • Очистите место вокруг укуса клеща спиртом
  • Используйте чистый пинцет и захватите клеща максимально близко к вашей коже (за голову) (картинки в карусели)
  • Держите пинцет сбоку у поверхности кожи
  • Потяните клеща прямо вверх, не скручивая и не раздавливая его
  • Жмите равномерно, пока он не освободится

Другие варианты: если у вас нет пинцета, можно использовать пальцы. Вы также можете использовать петлю нити вокруг челюстей клеща или иглу, продвинутую между челюстями для тяги. Челюсти – это часть головы, прикрепленная к коже. Можно использовать специальные крючки.

Что не помогает

  • Покрытие клеща вазелином или лаком для ногтей
  • Спирт или мыльный ватный шарик

Как удалить голову клеща

  • Если голова клеща отломится и останется в коже, удалите большие части
  • Очистите кожу спиртом
  • Используйте чистый пинцет или иглу, чтобы открыть головку клеща и соскоблить ее.
  • Если останется небольшой кусочек головы, кожа со временем самостоятельно от него избавится.
  • Если клещ велик, попробуйте удалить его пинцетом.
  • Если он маленький, его нужно соскоблить – используйте край кредитной карты

Что делать после удаления

После того, как вы удалили клеща, важно:

  • После удаления вымойте рану и руки водой с мылом. Это помогает предотвратить любую болезнь, которую переносит клещ
  • Нанесите мазь с антибиотиком, например Неоспорин однократно
  • Не наносить крася антисептики типа бриллиантового зеленого или фукорцина⠀
  • Никогда не раздавливайте клеща пальцами

Утилизируйте живого клеща:

  • Поместив его в спирт
  • Поместив его в герметичный пакет/контейнер
  • Плотно обмотайте его скотчем или
  • Смыл его в унитаз
  • Хранить клеща и везти его на анализы не нужно - они неинформативны

Кстати, температура в Киеве в конце марта я поднялась до рекордных 25 градусов.

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