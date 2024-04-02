Везти на анализ не нужно. Врач рассказала, как правильно вытащить клеща

В Украине уже проснулись клещи и активно цепляются на природе людей.

Как правильно вытащить паразита, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Как удалить клеща на теле

Нужен пинцет не для коррекции бровей. Также вам нужны заостренные кончики пинцета, а не квадратные.

Очистите место вокруг укуса клеща спиртом

Используйте чистый пинцет и захватите клеща максимально близко к вашей коже (за голову) (картинки в карусели)

Держите пинцет сбоку у поверхности кожи

Потяните клеща прямо вверх, не скручивая и не раздавливая его

Жмите равномерно, пока он не освободится

Другие варианты: если у вас нет пинцета, можно использовать пальцы. Вы также можете использовать петлю нити вокруг челюстей клеща или иглу, продвинутую между челюстями для тяги. Челюсти – это часть головы, прикрепленная к коже. Можно использовать специальные крючки.

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Что не помогает

Покрытие клеща вазелином или лаком для ногтей

Спирт или мыльный ватный шарик

Как удалить голову клеща

Если голова клеща отломится и останется в коже, удалите большие части

Очистите кожу спиртом

Используйте чистый пинцет или иглу, чтобы открыть головку клеща и соскоблить ее.

Если останется небольшой кусочек головы, кожа со временем самостоятельно от него избавится.

Если клещ велик, попробуйте удалить его пинцетом.

Если он маленький, его нужно соскоблить – используйте край кредитной карты

Что делать после удаления

После того, как вы удалили клеща, важно:

После удаления вымойте рану и руки водой с мылом. Это помогает предотвратить любую болезнь, которую переносит клещ

Нанесите мазь с антибиотиком, например Неоспорин однократно

Не наносить крася антисептики типа бриллиантового зеленого или фукорцина⠀

Никогда не раздавливайте клеща пальцами

Утилизируйте живого клеща: