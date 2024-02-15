Ветеринар назвала скрытые признаки боли у собаки, которые владельцы часто не замечают

Собаки часто пытаются скрыть свою боль. Это происходит из-за защитной реакции организма. Потому распознать признаки боли может быть не так просто.

Облизывание лап

Ветеринар Ребекка Гринштайн рассказала, что если ваша собака постоянно облизывает себя или грызет другую часть тела, у нее может быть раздражение на коже.

Это поведение также может являться признаком беспокойства, зуда или желудочно-кишечной боли или дискомфорта.

Через облизывание собака хочет временно успокоить болевые рецепторы. Однако именно облизывание может повредить кожу и усилить боль. Врач сравнила это с тем, когда люди царапают рану.

Часто облизывание имеет интенсивный характер и направлено на одну конкретную область - вероятно, это источник дискомфорта.

Течет слюна

У всех собак текут слюны. Но если изо рта вашей собаки течет много липкой слюны, то она может испытывать серьезный дискомфорт.

Тревога, вызванная болью или дискомфортом, может вызвать у вашего животного чрезмерное слюноотделение. Также, если это состояние сопровождается неприятным запахом изо рта, отеком лица или затруднением с жеванием, то пора обратиться к ветеринару.

Слюнотечение является признаком тошноты, на которую часто не обращают внимания хозяева. Это может быть связано с проблемой желудочно-кишечного тракта.

Смена аппетита

Смена аппетита может свидетельствовать о многочисленных заболеваниях. Если собака отказывается есть, возможно, она просто привыкает к серьезным изменениям в жизни или у нее могут быть проблемы с зубами.

Когда собака чувствует боль, она может есть меньшие порции, чем обычно, или вообще отказываться от еды.

Выражения морды

Если ваша собака часто облизывает губы после еды или дрожит, когда не холодно, это может быть признаком того, что ему больно.

Так же внезапная одышка, когда не жарко, указывает на то, что животное испытывает стресс из-за ситуации.

Плохо сидит или лежит

Осанка может многое рассказать о физическом и психологическом состоянии собаки. Например, собака сидит, выдвинув заднюю ногу, если у нее болит бедро, низко опускает голову, если у нее болит шея, или выгибает спину, если позвоночник травмирован.

Изменение поведения

Поведение может измениться, когда ваша собака плохо чувствует себя.

Животное может стать раздражительным, разборчивым в еде, менее охотно общаться с вами или хотеть больше спать днем.

Если у вас есть какие-то опасения относительно того, что ваш питомец испытывает боль, вам всегда стоит обратиться к местному ветеринару.