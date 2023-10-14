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Ветераны могут получить деньги на развитие собственного дела: что для этого нужно

Украина, Суббота 14 октября 2023 16:05
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Ветераны могут получить деньги на развитие собственного дела: что для этого нужно Грант для ветеранов на развитие собственного дела (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Различные исследования и опросы Украинского ветеранского фонда показывают, что 64% ветеранов и действующих военных хотели бы основать собственный бизнес. Для того чтобы получить стартовый капитал, ветераны могут воспользоваться грантовой программой от государства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Армия. Inform рассказывает, что для этого необходимо и как получить грант на бизнес.

Какие документы нужны

Для того чтобы подать заявку на грантовую поддержку, необходимо:

  • зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете на портале Дія с помощью электронной подписи
  • заполнить онлайн-заявку по ссылке
  • прикрепить бизнес-план по форме. С примером заполненного бизнес-плана можно ознакомиться здесь. Он должен содержать подробное описание бизнес-процессов, детализацию бизнес-идеи, на что именно вы планируете использовать грантовые средства, которые вы имеете собственные источники поступлений для реализации проекта, платы по ценообразованию, целевых клиентов, преимущества вашего продукта или услуг и т. д.
  • подписать электронной подписью и отправить

Если заявление подает жена или муж, то ветеран должен согласовать его с помощью своей электронной подписи.

Чтобы осуществить всю ту же процедуру офлайн, нужно обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка для принятия заявления о получении гранта для ветеранов.

После того как заявление одобрят и проверят соответствующие органы, вы начнете получать грант по частям до 250 000 гривен. С этого момента вы можете приступить к реализации плана.

Сколько может быть сумма гранта

Она может составлять:

  • до 250 000 гривен - подать заявление могут только ветераны. Получатель гранта должен создать одно рабочее место.
  • до 500 000 гривен - подать заявление может муж или жена ветерана. Программа покрывает до 70% стоимости проекта, а получатель гранта должен создать два рабочих места.
  • до 1 миллиона гривен - подать заявление может ветеран, зарегистрированный как ФЛП от 3 лет. Программа покрывает 70% стоимости проекта. Получатель гранта должен создать четыре рабочих места, два из которых должны занять участников боевых действий.

На что можно потратить деньги

Средства можно потратить на:

  • мебель, оборудование и транспортные средства для коммерческого использования
  • лицензионное программное обеспечение (до 50% средств)
  • сырье, материалы, товары и услуги, необходимые для реализации бизнес-плана, а также на животных или саженцы для создания ферм (до 70% средств)
  • услуги по маркетингу и рекламе (до 10% средств)
  • аренду нежилых помещений (до 25% средств)
  • аренду оборудования (до 30% средств)
  • лизинг оборудования, кроме собственных транспортных средств (до 50% средств)
  • приобретение франшизы

Обязательство перед государством

В случае получения гранта ветеран должен выполнить несколько условий:

  • создать количество рабочих мест, которое соответствует размеру гранта
  • осуществлять деятельность не менее трех лет
  • платить налоги

При этом рабочие места следует создать в течение полугода с момента получения средств и подписать с работниками контракт минимум на два года.

Раньше мы рассказывали, как ветераны могут получить психологическую помощь бесплатно.

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