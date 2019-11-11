Поліція затримала нападників на ветерана АТО в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ігор Панов разом з дружиною перебувають в лікарні

Поліція Києва затримала двох осіб за підозрою у побитті ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружини Оксани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Зазначається, що інцидент трапився у під’їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. До поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що їх сусідів побили невідомі.

Поліція встановила, що ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим. Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Вони були без свідомості з проломленими головами. Постраждалі знаходяться в комі.

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