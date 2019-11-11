ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція затримала нападників на ветерана АТО в Києві

Новини » Надзвичайні події     11.11.2019 - 01:59
Поліція затримала нападників на ветерана АТО в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ігор Панов разом з дружиною перебувають в лікарні

Поліція Києва затримала двох осіб за підозрою у побитті ветерана бойових дій на Донбасі Ігоря Панова з позивним "Хан" та його дружини Оксани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Внаслідок події чоловіка та жінку госпіталізували та прооперували. Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Зазначається, що інцидент трапився у під’їзді будинку на вулиці Академіка Кіпріанова. До поліції звернулися місцеві мешканці, які повідомили, що їх сусідів побили невідомі.

Поліція встановила, що ввечері між сином та матір’ю у телефонній розмові виник конфлікт. Відтак хлопець приїхав до помешкання, де вона проживала. Під час чергової сварки він намагався її побити, тож за жінку вступився його вітчим. Згодом пасинок покликав свого друга, із яким і нанесли подружжю тілесні ушкодження та втекли. Чоловіка та жінку госпіталізували і прооперували.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - молодики, 1989 та 1990 років народження. Вони надають покази слідчим. Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 15 частиною другою статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала нападників на ветерана АТО в КиєвіРаніше повідомлялося, що вночі у під’їзді власного будинку, на сходах між поверхами був знайдений Ігор Панов з позивним "Хан" з дружиною. Вони були без свідомості з проломленими головами. Постраждалі знаходяться в комі.

РБК-Україна писало, що у Одеській області на кордоні з Молдовою озброєний ножем іноземець напав на прикордонника.

У Одеській області іноземець напав з ножем на прикордонника До суду передали справу учасника нападу на співробітника АП
Новини України напад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся