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Як вести себе під час літургії онлайн: рекомендації священика

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 16:22
Як вести себе під час літургії онлайн: рекомендації священика
Літургія онлайн (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною проведення літургії онлайн

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. У зв'язку з цим у країні закриті всі місця, де збираються люди, в тому числі й храми. При цьому виходом для вірян стали літургії, які проводяться в онлайні.

Голова Патріаршої комісії у справах молоді УГКЦ Ростислав Пендюк розповів про поведінку під час літургії онлайн.

  • Визначте, у скільки та через який ресурс ви будете дивитися літургію.
  • У кімнаті все приберіть перед початком молитви. Поставте на чільне місце ікону чи хрест. Також ви можете запалити свічку.
  • Одягніться відповідно: не обов'язково парадний одяг, але піжама або спортивний костюм не дуже підходять.
  • В певний час зберіться всі, хто планує молитися. Можна домовитися з друзями чи рідними, щоб вони приєдналися до молитви у своїх будинках.
  • Поводитися потрібно точно так само, як ви поводитеся в храмі: зосередитеся на тому, що відбувається під час літургії, не відволікайтеся на інші справи. Стійте, коли священник говорить проповідь - можете сісти.
  • Будьте уважні до самого завершення літургії.
  • Після завершення можете ще кілька хвилин побути в тиші, щоб в особистій молитві подякувати Богу.
  • Влаштуйте собі хороший сімейний або приватний святковий сніданок або обід.

Отець Ростислав також нагадав вірянам, що трансляція Святої Літургії ведеться на різних телеканалах з багатьох храмів УГКЦ.

Раніше повідомлялося про те, що спливли приголомшливі дані про священника із Заліщиків, який підчепив коронавірус.

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