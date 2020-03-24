Как вести себя во время литургии онлайн: рекомендации священника

Литургия онлайн (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной проведения литургии онлайн

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. В связи с этим в стране закрыты все места, где собираются люди, в том числе и храмы. При этом выходом для верующих стали литургии, которые проводятся в онлайне.

Глава Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ Ростислав Пендюк рассказал о поведении во время литургии онлайн.

Определите, во сколько и через какой ресурс вы будете смотреть литургию.

В комнате все уберите перед началом молитвы. Поставьте на видное место икону или крест. Также вы можете зажечь свечу.

Оденьтесь соответственно: не обязательно парадная одежда, но пижама или спортивный костюм не очень подходят.

В определенное время соберитесь все, кто планирует молиться. Можно договориться с друзьями или родными, чтобы они присоединились к молитве в своих домах.

Ведите себя точно так же, как вы ведете себя в храме: сосредоточитесь на том, что происходит во время литургии, не отвлекайтесь на другие дела. Стойте, когда священник говорит проповедь - можете сесть.

Будьте внимательны к самому завершению литургии.

После завершения можете еще несколько минут побыть в тишине, чтобы в личной молитве поблагодарить Бога.

Устройте себе хороший семейный или частный праздничный завтрак или обед.

Отец Ростислав также напомнил верующим, что трансляция Святой Литургии ведется на разных телеканалах из многих храмов УГКЦ.

Ранее сообщалось о том, что всплыли шокирующие данные о священнике из Залещиков, который подцепил коронавирус.