Как вести себя во время литургии онлайн: рекомендации священника
Литургия онлайн (фото: коллаж РБК-Украина)
Карантин в Украине стал причиной проведения литургии онлайн
Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. В связи с этим в стране закрыты все места, где собираются люди, в том числе и храмы. При этом выходом для верующих стали литургии, которые проводятся в онлайне.
Глава Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ Ростислав Пендюк рассказал о поведении во время литургии онлайн.
- Определите, во сколько и через какой ресурс вы будете смотреть литургию.
- В комнате все уберите перед началом молитвы. Поставьте на видное место икону или крест. Также вы можете зажечь свечу.
- Оденьтесь соответственно: не обязательно парадная одежда, но пижама или спортивный костюм не очень подходят.
- В определенное время соберитесь все, кто планирует молиться. Можно договориться с друзьями или родными, чтобы они присоединились к молитве в своих домах.
- Ведите себя точно так же, как вы ведете себя в храме: сосредоточитесь на том, что происходит во время литургии, не отвлекайтесь на другие дела. Стойте, когда священник говорит проповедь - можете сесть.
- Будьте внимательны к самому завершению литургии.
- После завершения можете еще несколько минут побыть в тишине, чтобы в личной молитве поблагодарить Бога.
- Устройте себе хороший семейный или частный праздничный завтрак или обед.
Отец Ростислав также напомнил верующим, что трансляция Святой Литургии ведется на разных телеканалах из многих храмов УГКЦ.
Ранее сообщалось о том, что всплыли шокирующие данные о священнике из Залещиков, который подцепил коронавирус.
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