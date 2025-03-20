Весеннее равноденствие: какие ритуалы выполнить для любви, успеха и здоровья

Весеннее равноденствие 2025 - это особый день, когда энергия обновления достигает своего пика. 20 марта наступает момент равновесия между светом и тьмой, что делает его идеальным временем для ритуалов на удачу, достаток и исполнение желаний.

Какие ритуалы следует провести, чтобы получить максимальную пользу от магии весеннего равноденствия - читайте далее в материале РБК-Украина (проект Styler).

Ритуал на три заветных желания

Этот ритуал поможет вашим самым важным желаниям получить особую силу для воплощения.

Загадайте три самых важных желания на этот год. Напишите каждое желание на отдельном маленьком клочке бумаги. Сожгите бумажки с желаниями. Соберите пепел в небольшую тарелочку.

Возьмите семена укропа или петрушки (можно выбрать другое растение). Посадите семена в небольшой горшок с землей. Полейте посаженные семена водой, в которой предварительно размешайте пепел от сожженных бумажек с желаниями.

В течение года ухаживайте за растением, поливая его и визуализируя исполнение своих желаний. Считается, что вместе с ростом растения будут расти и ваши шансы на осуществление желаний.

Гадание для девушек на жениха

Этот способ поможет незамужним девушкам узнать имя своего будущего мужа.

Напишите на отдельных одинаковых полосках бумаги имена знакомых мужчин. Перед сном сложите все бумажки под подушку. Утром, не глядя, наугад достаньте одну из полосок. Прочитайте имя - это и будет имя вашего будущего возлюбленного.

Кексы с секретами

Этот вкусный способ гадания поможет узнать, что вас ждет в течение года.

Приготовьте тесто для кексов. Положите в сырое тесто мелкие предметы, каждый из которых имеет свое значение: кольцо - к свадьбе, монета - к достатку, ключ - к получению наследства или нового жилья, бусинка - к беременности, сережка - к встрече с суженым. Выпекайте вкусности. Каждый член семьи или компании друзей берет себе один кекс. Посмотрите, какой предмет вам попался - это и будет вашим предсказанием на год.

Концентрируясь на своих желаниях можно ускорить их реализацию (фото: Freepik.com)

Техника для изменения жизни (позитивные аффирмации)

В день весеннего равноденствия особенно мощными становятся позитивные мысли и аффирмации.

Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Сформулируйте позитивную аффирмацию, направленную на благополучие и осуществление ваших желаний.

Парапсихологи рекомендуют такую аффирмацию: "Я проснулась абсолютно здоровая, счастливая, любимая, с большой благодарностью Богу и Вселенной, вокруг меня мои родные и близкие, все мы радуемся друг другу".

Повторяйте эту или свою собственную аффирмацию в течение дня, особенно утром и вечером. Верьте в силу своих слов, и позитивные изменения обязательно придут в вашу жизнь.

Что нужно знать о весеннем равноденствии 2025 года

Весеннее равноденствие в 2025 году состоится 20 марта в 11:01 по киевскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор, переходя в Северное полушарие, что символизирует начало астрономической весны.

Этот день считается символом обновления, равновесия и новых возможностей. Во многих культурах равноденствие считалось магическим временем для:

очищения от негатива и подготовки к новому этапу жизни

привлечения удачи, достатка и гармонии через ритуалы и медитации

закладки планов на будущее, ведь в этот день энергетика природы особенно сильна

Сегодня нельзя конфликтовать и проявлять агрессию, а также игнорировать свои эмоции и желания, потому что равноденствие помогает настроиться на внутренний баланс.

Информация в этом материале носит ознакомительный и развлекательный характер. Ритуалы и духовные практики не имеют научного подтверждения и не гарантируют конкретного результата. Важно помнить, что ваш успех и благополучие зависят прежде всего от ваших собственных действий, намерений и внутреннего настроя.

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