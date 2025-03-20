Весеннее равноденствие 2025: чем этот день важен для нас и что нельзя делать сегодня

Что такое весеннее равноденствие?

Весеннее равноденствие - это астрономическое явление, когда день и ночь становятся почти равными по продолжительности. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор и переходит в Северное полушарие, знаменуя начало астрономической весны. После этой даты дни становятся длиннее, а ночи - короче, что символизирует победу света над тьмой.

Это явление происходит каждый год между 19 и 21 марта, а в 2025 году весеннее равноденствие наступит 20 марта в 11:01 по киевскому времени. В Южном полушарии в то же время отмечают осеннее равноденствие, что означает приход осени.

С древних времен этот день воспринимался как момент обновления, начала нового цикла природы и подготовки к плодородному сезону. Многие культуры придавали равноденствию мистическое значение, связанное с балансом между силами света и тьмы.

После весеннего равноденствия день становится длиннее ночи (фото: Freepik.com)

Чего нельзя делать в день равноденствия?

В этот день считается важным поддерживать гармонию в мыслях и делах, ведь негативные эмоции могут наложить отпечаток на весь год. Запрещалось ссориться, конфликтовать и держать в себе обиды, ведь это может привлечь неудачи.

Также в равноденствие не стоит оставлять дом без света в вечернее время - предки верили, что так можно защититься от темных сил. Считалось плохой приметой встречать этот день в грязи и беспорядке, поэтому перед равноденствием проводили генеральную уборку.

Кроме этого, избегали тяжелого физического труда и важных финансовых решений, чтобы не привлечь нестабильность. Не следует грустить или впадать в уныние - считается, что радостное настроение в этот день привлечет счастливый год.

Традиции и обряды весеннего равноденствия

Украинские предки праздновали этот день как праздник Жаворонков, выпекая обрядовые булочки в форме птичек - символов весны. Выпечку дарили детям, а крошки рассыпали на полях, чтобы год был урожайным.

Также люди выходили во двор и разжигали ритуальные костры, символизирующие обновление и очищение. Вода в этот день считалась особенно целебной, поэтому на рассвете обливались холодной водой для здоровья.

Чистота мыслей и дома была главным условием гармоничного вхождения в новый цикл природы, поэтому наводили порядок в доме и избавлялись от лишнего. Считалось, что если записать свои страхи и неудачи на листе бумаги и сжечь его в огне, можно освободиться от старых проблем.

Выпечка в форме жаворонка (фото: svit.in.ua)

Народные приметы на весеннее равноденствие

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать будущую погоду и урожай.

Если равноденствие теплое и солнечное - весна будет ранней и щедрой, а если пасмурное и холодное - морозы могут задержаться еще на 40 дней.

Если в этот день прилетели журавли - весна будет затяжной, а если появились ласточки - тепло придет быстро.

Мороз в день равноденствия считался предвестником затяжной холодной погоды, а дождь обещал богатый урожай.

Также считалось, что желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется, а сны могут быть вещими. Внимательное отношение к знакам этого дня помогало направить год в благоприятное русло.

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