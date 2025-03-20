Весняне рівнодення 2025: чим цей день важливий для нас і що не можна робити сьогодні

Що таке весняне рівнодення?

Весняне рівнодення - це астрономічне явище, коли день і ніч стають майже рівними за тривалістю. У цей момент Сонце перетинає небесний екватор і переходить у Північну півкулю, знаменуючи початок астрономічної весни. Після цієї дати дні стають довшими, а ночі - коротшими, що символізує перемогу світла над темрявою.

Це явище відбувається щороку між 19 і 21 березня, а в 2025 році весняне рівнодення настане 20 березня об 11:01 за київським часом. У Південній півкулі в той самий час відзначають осіннє рівнодення, що означає прихід осені.

З давніх часів цей день сприймався як момент оновлення, початку нового циклу природи та підготовки до родючого сезону. Багато культур надавали рівноденню містичного значення, пов’язаного з балансом між силами світла і темряви.

Після весняного рівнодення день стає довше ночі (фото: Freepik.com)

Чого не можна робити у день рівнодення?

У цей день вважається важливим підтримувати гармонію у думках і справах, адже негативні емоції можуть накласти відбиток на весь рік. Заборонялося сваритися, конфліктувати та тримати в собі образи, адже це може залучити невдачі.

Також у рівнодення не варто залишати дім без світла у вечірній час - предки вірили, що так можна захиститися від темних сил. Вважалося поганою прикметою зустрічати цей день у бруді та безладі, тому перед рівноденням проводили генеральне прибирання.

Окрім цього, уникали важкої фізичної праці та важливих фінансових рішень, щоб не привернути нестабільність. Не слід сумувати або впадати у зневіру - вважається, що радісний настрій цього дня приверне щасливий рік.

Традиції та обряди весняного рівнодення

Українські пращури святкували цей день як свято Жайворонків, випікаючи обрядові булочки у формі пташок - символів весни. Випічку дарували дітям, а крихти розсипали на полях, щоб рік був урожайним.

Також люди виходили на подвір’я та розпалювали ритуальні багаття, що символізували оновлення та очищення. Вода у цей день вважалася особливо цілющою, тому на світанку обливалися холодною водою для здоров’я.

Чистота думок і оселі була головною умовою гармонійного входження у новий цикл природи, тому наводили лад у домі й позбувалися зайвого. Вважалося, що якщо записати свої страхи та невдачі на аркуші паперу й спалити його у вогні, можна звільнитися від старих проблем.

Випічка у формі жайворонка (фото: svit.in.ua)

Народні прикмети на весняне рівнодення

Наші предки уважно спостерігали за природою в цей день, щоб передбачити майбутню погоду та врожай.

Якщо рівнодення тепле й сонячне - весна буде ранньою та щедрою, а якщо похмуре й холодне - морози можуть затриматися ще на 40 днів.

Якщо цього дня прилетіли журавлі - весна буде затяжною, а якщо з’явилися ластівки - тепло прийде швидко.

Мороз у день рівнодення вважався передвісником затяжної холодної погоди, а дощ обіцяв багатий врожай.

Також вважалося, що бажання, загадане цього дня, обов’язково здійсниться, а сни можуть бути віщими. Уважне ставлення до знаків цього дня допомагало спрямувати рік у сприятливе русло.

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