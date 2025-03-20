Весеннее равноденствие: 2 способа загадать желание, чтобы оно точно сбылось

Как загадать желание в весеннее равноденствие

Ритуал №1: "Рисунок мечты"

Этот творческий ритуал поможет визуализировать ваше желание и наполнить его энергией. Выполняйте его вечером, в спокойной обстановке.

Подготовьте белый лист бумаги.

Нарисуйте себя. Неважно, насколько художественно у вас получится, главное, чтобы вы сами знали, что на рисунке - именно вы.

Рядом нарисуйте свою мечту. Это может быть образ человека, ребенка, автомобиля, дома, денег - всего, чего вы искренне желаете. Если это человек, нарисуйте, как вы с ним держитесь за руки. Если это предмет, нарисуйте, как вы его держите. Дайте волю своей фантазии!

Возьмите тарелку. Положите ее на свой рисунок и обведите контур тарелки на бумаге строго по часовой стрелке. Круг должен быть максимально ровным.

Произнесите трижды: "Счастье есть - ему быть здесь! Я и есть счастье!"

Уберите тарелку. В центр нарисованного круга поставьте зажженную свечу на несколько минут. Пусть рисунок наполнится энергией огня.

Уберите рисунок в потайное место. В течение следующих 21 дня доставайте его один раз в день и внимательно рассматривайте.

После этого "отпустите" свое желание. Постарайтесь о нем не думать.

После того, как желание исполнится, утилизируйте рисунок любым удобным способом. Лучше всего - сжечь и развеять по ветру.

Ритуал №2: "Свеча желаний"

Этот ритуал использует силу огня для визуализации и осуществления вашей мечты.

Подготовьте большую свечу. Желательно, чтобы она была цветной. Интуитивно выберите цвет, который вам больше всего импонирует, или воспользуйтесь подсказками в Интернете по значению цветов свечей для различных желаний.

Напишите свое желание на небольшом листе бумаги. Обязательно добавьте в конце фразу: "Мое желание несет только добро!"

Поставьте зажженную свечу на лист с вашим желанием.

Глядя на пламя свечи, визуализируйте свое желание. Представьте в деталях, как оно уже осуществилось, и какие эмоции вы при этом испытываете.

Продолжайте визуализацию в течение 12 дней, зажигая свечу каждый вечер.

На 12-й день после начала ритуала сожгите бумагу с желанием пламенем этой же свечи. Делайте это над какой-то емкостью, чтобы предотвратить пожар.

Пепел развейте по ветру из окна или, выйдя на улицу.

Снова "отпустите" свое желание. Забудьте о нем.

Важно! Оба ритуала рекомендуется проводить только в вечернее время (фото: Freepik.com)

Что такое Весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие - это астрономическое явление, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность во всех точках Земли. Это происходит дважды в год - весной и осенью.

В 2025 году весеннее равноденствие приходится на 20 марта в 11:01 по киевскому времени. В это время Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь с юга на север. День и ночь становятся примерно одинаковыми по продолжительности. После равноденствия дни в Северном полушарии становятся длиннее, а ночи - короче, что знаменует начало астрономической весны.

Во многих культурах этот день символизирует обновление, гармонию и баланс. Некоторые народы отмечают его как начало нового года (например, в традиции Новруз в Иране и Средней Азии).

Традиционно в Украине в этот день проводят ритуалы очищения, высаживают растения, загадывают желания и строят планы на будущее. Весеннее равноденствие считается прекрасным временем для начала новых дел и привлечения положительных изменений в жизни.

Пожалуйста, обратите внимание, что приведенная выше информация о ритуалах загадывания желаний в весеннее равноденствие имеет развлекательный характер и не является научно доказанной. Вера в действенность этих практик является личным делом каждого.

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