Весеннее равноденствие: 2 способа загадать желание, чтобы оно точно сбылось

Весеннее равноденствие 20 марта 2025 года это период обновления и мощной энергии. Издавна считалось, что этот день идеально подходит для того, чтобы загадать самые заветные желания, которые обязательно исполнятся.
РБК-Украина (проект Styler) делится двумя действенными ритуалами, которые помогут вам приблизить свою мечту.
Ритуал №1: "Рисунок мечты"
Этот творческий ритуал поможет визуализировать ваше желание и наполнить его энергией. Выполняйте его вечером, в спокойной обстановке.
Ритуал №2: "Свеча желаний"
Этот ритуал использует силу огня для визуализации и осуществления вашей мечты.
Весеннее равноденствие - это астрономическое явление, когда день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность во всех точках Земли. Это происходит дважды в год - весной и осенью.
В 2025 году весеннее равноденствие приходится на 20 марта в 11:01 по киевскому времени. В это время Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь с юга на север. День и ночь становятся примерно одинаковыми по продолжительности. После равноденствия дни в Северном полушарии становятся длиннее, а ночи - короче, что знаменует начало астрономической весны.
Во многих культурах этот день символизирует обновление, гармонию и баланс. Некоторые народы отмечают его как начало нового года (например, в традиции Новруз в Иране и Средней Азии).
Традиционно в Украине в этот день проводят ритуалы очищения, высаживают растения, загадывают желания и строят планы на будущее. Весеннее равноденствие считается прекрасным временем для начала новых дел и привлечения положительных изменений в жизни.
Пожалуйста, обратите внимание, что приведенная выше информация о ритуалах загадывания желаний в весеннее равноденствие имеет развлекательный характер и не является научно доказанной. Вера в действенность этих практик является личным делом каждого.
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При написании материала использовались следующие источники: MindBodyGreen и LonerWolf.