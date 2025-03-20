Весняне рівнодення: 2 способи загадати бажання, щоб воно точно збулося

Весняне рівнодення 20 березня 2025 року це період оновлення та потужної енергії. Здавна вважалося, що цей день ідеально підходить для того, щоб загадати найзаповітніші бажання, які обов'язково здійсняться.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться двома дієвими ритуалами, які допоможуть вам наблизити свою мрію.
Ритуал №1: "Малюнок мрії"
Цей творчий ритуал допоможе візуалізувати ваше бажання та наповнити його енергією. Виконуйте його ввечері, у спокійній обстановці.
Ритуал №2: "Свічка бажань"
Цей ритуал використовує силу вогню для візуалізації та здійснення вашої мрії.
Весняне рівнодення - це астрономічне явище, коли день і ніч мають приблизно однакову тривалість у всіх точках Землі. Це відбувається двічі на рік - навесні та восени.
У 2025 році весняне рівнодення припадає на 20 березня о 11:01 за київським часом. У цей час Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись з півдня на північ. День і ніч стають приблизно однаковими за тривалістю. Після рівнодення дні в Північній півкулі стають довшими, а ночі - коротшими, що знаменує початок астрономічної весни.
У багатьох культурах цей день символізує оновлення, гармонію та баланс. Деякі народи відзначають його як початок нового року (наприклад, у традиції Новруз в Ірані та Середній Азії).
Традиційно в Україні цього дня проводять ритуали очищення, висаджують рослини, загадують бажання та будують плани на майбутнє. Весняне рівнодення вважається чудовим часом для початку нових справ та залучення позитивних змін у житті.
Будь ласка, зверніть увагу, що наведена вище інформація про ритуали загадування бажань у весняне рівнодення має розважальний характер та не є науково доведеною. Віра в дієвість цих практик є особистою справою кожного.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: MindBodyGreen та LonerWolf.