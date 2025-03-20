Весняне рівнодення: 2 способи загадати бажання, щоб воно точно збулося

Як загадати бажання у весняне рівнодення

Ритуал №1: "Малюнок мрії"

Цей творчий ритуал допоможе візуалізувати ваше бажання та наповнити його енергією. Виконуйте його ввечері, у спокійній обстановці.

Підготуйте білий аркуш паперу.

Намалюйте себе. Неважливо, наскільки художньо у вас вийде, головне, щоб ви самі знали, що на рисунку - саме ви.

Поруч намалюйте свою мрію. Це може бути образ людини, дитини, автомобіля, будинку, грошей - усього, чого ви щиро бажаєте. Якщо це людина, намалюйте, як ви з нею тримаєтесь за руки. Якщо це предмет, намалюйте, як ви його тримаєте. Дайте волю своїй фантазії!

Візьміть тарілку. Покладіть її на свій малюнок і обведіть контур тарілки на папері строго за годинниковою стрілкою. Коло має бути максимально рівним.

Промовте тричі: "Щастя є - йому бути тут! Я і є щастя!"

Заберіть тарілку. У центр намальованого кола поставте запалену свічку на кілька хвилин. Нехай малюнок наповниться енергією вогню.

Заберіть малюнок у потаємне місце. Протягом наступних 21 днів діставайте його один раз на день та уважно розглядайте.

Після цього "відпустіть" своє бажання. Постарайтеся про нього не думати.

Після того, як бажання здійсниться, утилізуйте малюнок будь-яким зручним способом. Найкраще - спалити та розвіяти по вітру.

Ритуал №2: "Свічка бажань"

Цей ритуал використовує силу вогню для візуалізації та здійснення вашої мрії.

Підготуйте велику свічку. Бажано, щоб вона була кольоровою. Інтуїтивно оберіть колір, який вам найбільше імпонує, або скористайтеся підказками в Інтернеті щодо значення кольорів свічок для різних бажань.

Напишіть своє бажання на невеликому аркуші паперу. Обов'язково додайте в кінці фразу: "Моє бажання несе тільки добро!"

Поставте запалену свічку на аркуш з вашим бажанням.

Дивлячись на полум'я свічки, візуалізуйте своє бажання. Уявіть у деталях, як воно вже здійснилося, і які емоції ви при цьому відчуваєте.

Продовжуйте візуалізацію протягом 12 днів, запалюючи свічку щовечора.

На 12-й день після початку ритуалу спаліть папір з бажанням полум'ям цієї ж свічки. Робіть це над якоюсь ємністю, щоб запобігти пожежі.

Попіл розвійте по вітру з вікна або, вийшовши надвір.

Знову "відпустіть" своє бажання. Забудьте про нього.

Важливо! Обидва ритуали рекомендується проводити лише у вечірній час (фото: Freepik.com)

Що таке Весняне рівнодення

Весняне рівнодення - це астрономічне явище, коли день і ніч мають приблизно однакову тривалість у всіх точках Землі. Це відбувається двічі на рік - навесні та восени.

У 2025 році весняне рівнодення припадає на 20 березня о 11:01 за київським часом. У цей час Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись з півдня на північ. День і ніч стають приблизно однаковими за тривалістю. Після рівнодення дні в Північній півкулі стають довшими, а ночі - коротшими, що знаменує початок астрономічної весни.

У багатьох культурах цей день символізує оновлення, гармонію та баланс. Деякі народи відзначають його як початок нового року (наприклад, у традиції Новруз в Ірані та Середній Азії).

Традиційно в Україні цього дня проводять ритуали очищення, висаджують рослини, загадують бажання та будують плани на майбутнє. Весняне рівнодення вважається чудовим часом для початку нових справ та залучення позитивних змін у житті.

Будь ласка, зверніть увагу, що наведена вище інформація про ритуали загадування бажань у весняне рівнодення має розважальний характер та не є науково доведеною. Віра в дієвість цих практик є особистою справою кожного.

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