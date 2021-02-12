Названо продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в січні 2021 року. Почалося сезонне подорожчання овочів.

Про це повідомляється на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, яйця подорожчали на 17,6% до 32,3 гривень за десяток.

Крім того, буряк подорожчав на 18,7% до 6,4 гривень за кілограм, картоплю на 9,8% до 11,1 гривень за кілограм, цибуля на 8,4% до 5,6 гривень за кілограм

У січні не було зафіксовано суттєвого падіння цін на один із продуктів.

За даними Держстату, за січень сигарети преміум-класу подорожчали на 2,3% до 59,2 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,3% до 93,0 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,5% до 17,9 грн за пляшку, українське вино - на 0,6% до 66,7 гривень за пляшку 0,75 літра.