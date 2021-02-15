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Названо найбільш шкідливі продукти в світі, які їдять всі: сік і навіть рис

Новость на русском → Понеділок 15 лютого 2021 08:01
Названо найбільш шкідливі продукти в світі, які їдять всі: сік і навіть рис Названі шкідливі продукти, які вважаються корисними (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

На сьогодні існує багато міфів про харчові продукти. Часто маркетологи видають за корисне те, що може принести чимало шкоди організму, лише б заробити на споживача. Лікарі та дієтологи розповіли, які "корисні" продукти насправді завдають найбільшої шкоди людському організму.

Про це повідомляє радіо Maximum.

Фруктові соки. Медики та дієтологи вже давно звертають увагу людей на те, що фруктові соки, які ви купуєте в супермаркетах, не є частиною здорового харчування. В них міститися фрукти без клітковини, кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози. А це не дуже корисно для організму.

Коричневий рис. Попри незліченні переваги коричневого рису для здоров'я, є одна причина, щоб задуматися про відмову від вживання коричневого рису: рівень миш'яку, що міститься в ньому. Отрута не може принести користі організму.

Цибульні кільця. Вони є відмінним прикладом того, як можна позбутися всього хорошого, що є в овочах, завдяки смаженню у фритюрі. Насправді вони гірше навіть, ніж картопля фрі, оскільки в цибулевих кільцях більше калорій, більше насичених жирів, більше цукру і менше калію.

Фруктові йогурти. Медики відзначають, що у фруктових йогуртах міститься велика кількість цукру, кукурудзяний сироп, підсилювачі смаку, які не несуть ніякої користі організму. Щобільше, лактоза, яка міститься у таких продуктах, може негативно впливати на шкіру обличчя, викликаючи або посилюючи акне.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкорисніші молочні продукти, які уповільнюють старіння.

А також розповідали про те, що експерти назвали продукти, які не варто купувати в супермаркетах.

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