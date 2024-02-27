13-летний школьник из Львовской области собрал более 2 миллионов на ВСУ

Дмитрию Катаману из городка Стрый во Львовской области всего 13 лет. Он начал волонтерить, когда его папа пошел в армию. За два года ему удалось собрать более 2 миллионов гривен.

Каждый день Дмитрий после уроков выходит в центр Стрыя с раскладным столиком и сувенирами. За самые большие донаты каждый получает подарок. По словам мальчика, больше всего донатов удается собрать в будние дни.

"В будние дни гораздо больше людей, тогда разница донатов в два-три раза. В основном больше всего нужно было - это автомобили. А с самого начала были очень нужны одежда, дроны, тепловизоры, потому что на тот момент ничего не было", - говорит. Дмитрий Катаман.

Школьник собирает деньги не только во Львовской области, но и в Киеве. По подсчетам Дмитрия, за два года он в сотрудничестве с военными собрал более 2 миллионов гривен.

"Он сначала по два, три, четыре, по пять часов стоял с ящиком в руках. Потом я ему говорю - давай я тебе куплю столик, чтобы тебе легче было. Ведь ты же не будешь по пять часов стоять с ящиком. И так его процесс начал продолжаться. Многие военные к нему обратились", - рассказала мама волонтера Анна Катаман.

Сейчас юный волонтер собирает на еще один автомобиль - микроавтобус для военных медиков, чтобы они могли эвакуировать раненых. Волонтерство Дмитрий считает своим долгом.