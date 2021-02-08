У лютому Україну двічі накриє сніговими циклонами і заморозить: названі дати

Погода в Україні цієї зими регулярно лякає своїми різкими гойдалками, але і радує любителів заметів і пухнастого снігу. У понеділок, 8 лютого, частину країни скувало снігопадами та накрило морозами й за прогнозом синоптиків, жителів країни чекає ще дві хвилі такої погоди.

Україну накриє снігопадами і морозами у лютому ще двічі. Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда в ефірі " 24 каналу ".

Головний синоптик країни зазначив, що зараз спостерігається звичайна зима, від якої ми відвикли через аномальну погоду. Снігопади зазвичай виникають у зв'язку з переміщенням на нашу територію циклонічних утворень.

"Один з циклонів зараз розташований над Україною і викликає не критичний, але досить інтенсивний снігопад в західних, північних і центральних областях України", - пояснив Кульбіда.

Він додав, що це не всі сюрпризи, які погода приготувала українцям в лютому і нас чекає ще два таких циклони. Перший – 10 лютого, а другий накриє – 11-12 лютого.

"Так, снігу додасться ще стільки, скільки є зараз. А морози після 13 лютого посиляться по всій території України та будуть сягати від 15 до 20 градусів морозу, а в окремі дні буде ще прохолодніше", - розповів глава Українського гідрометцентру.

Україну в лютому ще двічі накриє сильними снігопадами та морозами