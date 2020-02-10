Весна скасовується: на Україну насувається нове похолодання

Погода в Україні цієї зими не втомлюється лякати жителів своїми різкими перепадами температур та аномальними погодними явищами. Винятком не стане і середина лютого. Після різкого похолодання на Україну обрушився сильний вітер, дощі та різке підвищення температури повітря. Але, як зазначають синоптики, потепління довго не триватиме, і країна знову опиниться у владі морозів.

Вже в середу, 13 лютого, в більшості областей України нічна температура повітря опуститься до -2 -5 градусів. Денна температура повітря буде підійматися до невеликих плюсових значень. На сході країні вночі -1 -4 градуси, вдень прогріється до +1 +3 градусів. У південних областях вночі -1 -3 градуси, вдень очікується від +4 до +7 градусів, у Криму +4 +6 градусів.

На півночі України -1 -3 градуси вночі, вдень очікується до +3 градусів. У центральних областях вночі від -2 до -5 градусів, вдень від +2 до +5 градусів. На заході нічна температура повітря опуститься до -2 -5 градусів, вдень буде прохолодно, від +2 до +4 градусів, місцями до +5 градусів.

У Києві 13 лютого без опадів, сонячно. Вночі -1 -3 градуси, вдень від +2 до +4 градусів. Опади 13 лютого можливі лише вночі у східних областях, там синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг.

Карта погоди в Україні 13 лютого

Тим часом, у вівторок, 11 лютого, очікується погіршення погодних умов по всій Україні. Синоптики прогнозують сильний південно-західний вітер, до 12 м/с, сніг, мокрий сніг і зливи.

На сході пройдуть снігові зливи, мокрий сніг. Вночі від -1 до -7 градусів, вдень температура повітря підніметься до +2 +4 градусів.

В південних областях пройдуть сильні та помірні дощі. Вночі від -1 до +3 градусів, в Одесі до +5 градусів. Вдень від +5 до +9 градусів, в Криму +4 +6 градусів.

На півночі України вночі 0+2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів. Сильний вітер, дощ, сніг з дощем, мокрий сніг.

У західних областях пройде сильний мокрий сніг. Нічна температура повітря складе від -1 до +2 градусів, удень повітря прогріється до +4 +6 градусів.

В центральній частині країни вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +2 до +5 градусів. Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та сніг з дощем.

У Києві 11 лютого очікується мокрий сніг та сніг, вночі від 0 до +2 градусів, вдень +3 +5 градусів.

Карта погоди в Україні 11 лютого