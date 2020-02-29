Весна розпочнеться з морозу: яким областям не пощастить з погодою на вихідних

Погода в Україні у перший день весни буде теплою і безхмарною не у всіх областях країни. Частина Західної України накриє короткочасними дощами та синоптики попереджають про морози майже у всіх регіонах країни.

Погода в Україні в неділю, 1 березня, буде сухою і сонячною в більшості областей країни. Короткочасні дощі можливі тільки на Волині, у Львівській області та на Закарпатті. В інших областях регіону – мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів, вдень буде тепліше, від +6 до +10 градусів.

На сході країни синоптики прогнозують зниження нічної температури повітря до -2 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +6 +9 градусів, опади не прогнозуються.

У південних областях сонячно, хмарно, без опадів. Вночі до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +8 +11 градусів. У Криму без опадів, вночі -1 градус, вдень +9 +11 градусів.

В північних і центральних областях очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вночі від 0 до -2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

У Києві 1 березня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +7 +9 градусів.

Карта погоди в Україні 1 березня

Тим часом, в останній день зими, 29 лютого, в Україні очікується суха погода, без істотних опадів. У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій області вночі можливий сніг, а також мокрий сніг. Вдень синоптики прогнозують суху і сонячну погоду. Температура повітря вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 +8 градусів.

У Південних областях країни без опадів, вночі можливий невеликий дощ в Криму. Температура повітря в нічні години від 0 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +9 +11 градусів, в Криму +7 +9 градусів.

На сході країни хмарно, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря буде коливатися від 0 до -4 градусів, удень повітря прогріється до +6 +9 градусів, місцями очікується до +10 градусів.

На півночі хмарно, без опадів. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень від +6 до +8 градусів.

В центральній частині країни очікується суха погода, без істотних опадів. Вночі до -2 градусів, вдень потеплішає до +7 +9 градусів.

У Києві 29 лютого синоптики прогнозують суху прохолодну погоду, без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів, вдень потеплішає до +5 +7 градусів.

Карта погоди в Україні на 29 лютого