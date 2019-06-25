Погода зійшла з розуму: під Запоріжжям несподівано випав сніг

У Запорізькій області випав сніг (Колаж РБК-Україна)

Жителі селища Акимівка шоковані незвичайною погодою

Аномальні погодні умови в 2019 році лякають жителів багатьох областей України. В цьому році лютують блискавки, сильні проливні дощі, смерчі, град всіх форм і розмірів і шквальний вітер, який розносить вщент цілі населені пункти.

А ось жителям Запорізької області пощастило ще більше – в селищі Акимівка 24 червня раптово випав сніг. Як розповіли місцеві мешканці, спочатку налетів сильний вітер, потім пішов дощ з градом, а потім град перетворився у сніг. І це з урахуванням того, що в Запорізькій області в останні тижні денна температура повітря перевищує +30, а іноді і +33 градуси.

Аномальне погодне явище налякало місцевих жителів – вони не могли повірити в те, що в регіоні випав сніг в самий розпал червневої спеки.

Крім того, жителі сусідніх селищ засумнівалися, що в Акимівці випав сніг, так як у них не не випало жодної краплі дощу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Хмельницький під час сильної зливи практично пішов під воду. Дощ паралізував рух транспорту, а вулиці перетворилися на річки і озера.

А також ми розповідали про те, що у Франції пройшов страшний шторм і місцями вітер досягав 137 км/год. На півдні пройшов величезний град і в небі зафіксували не менше 10 тисяч блискавок.