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Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

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Субота 23 жовтня 2021 12:16
Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда Колаж РБК-Україна: у мережі з'явилися заборонені фото СРСР
Автор: Світлана Мащенко

З'явилися фотографії, зроблені в радянські часи, які можуть відбити бажання поностальгувати про дешеву ковбасу, високі зарплати і горезвісну стабільність. На кадрах видно жорстку правду побуту, робочих буднів і скудного відпочинку людей, що жили в СРСР.

Про це пише Bigpicture.

Не дивно, що соціальні фото тоді опинилися під забороною, а творчу групу "Трива", в яку входили художник Володимир Соколаєв, Володимир Воробйов і Олександр Трофімов закрили з політичних мотивів.

Дивіться нижче кадри, які вдалося зберегти. Вони зроблені в 1970-80-х роках, більшість в Новокузнецьку, що в промисловому регіоні Кузбас, в Сибіру.

Напередодні святкування річниці "соціалістичної революції" робітників змушували до блиску відмивати мавзолей. 1988 рік, Москва.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Дітей в Радянському Союзі з ранніх років привчали до праці, часом далеко не дитячої. На фото маленька школярка на коні пасе овець. 1980 рік, село в Сибіру.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Суворими були і дитячі розваги. На фото нижче – старший брат жартома погрожує молодшому дуже реальним на вигляд пістолетом. 1985, Новокузнецьк.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

На знімку далі можна побачити "багате" оздоблення місцевої лікарні. Пацієнти чекають прийому біля входу в кафедру дитячої ортопедії. 1983, Новокузнецьк.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Тему лікарень продовжують наступні фото. На ньому породіллю поклали відпочивати в коридорі, а в якості бонусу вручили склянку з кефіром. 1981 рік, Новокузнецьк.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Виховання молодшого покоління в Радянському Союзі також було суворим. На знімку нижче показаний хлопчик, якого вигнали в якості покарання під час тихої години. 1979 рік, спортивний табір "Металург".

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

На фото нижче – хлібопеки, а до такої праці як правило залучалися жінки, відпочивають від важкої праці. Тісто по формах доводилося розфасовувати руками, і так по 5-6 годин за зміну. 1980 рік, село в Сибіру.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

А ось так виглядало щастя – коли привезли баранячі кістки. Їх вивалювали просто посеред вулиці і миттєво розбирали. 1988 рік, Новокузнецьк

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Так виглядав батьківський день у піонерському таборі. 1988 рік, село Зенково.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Багато людей в СРСР були задіяні на вкрай шкідливому і важкому виробництві. Фото нижче красномовно називається "Сніг на коксової батареї". 1979 рік, коксохім, КМК.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Небалувані святами і подарунками радянські люди були готові буквально лізти один одному на голову, щоб отримати подарунки. 1984 рік, Масляна, Площа Леніна.

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

І наостанок – красномовне фото жінки, яка поспішає на першотравневу демонстрацію з транспортником. На ньому лаконічно великими літерами виведено слово "Счастье".

Спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда

Раньше блогер розповів про жахи радянського автопрому, показавши як виглядали потворні машини часів СРСР.

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