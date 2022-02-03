ru ua
Чт, 03 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ці речі в жодному разі не можна чистити харчовою содою

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 21:55
Ці речі в жодному разі не можна чистити харчовою содою Що не можна чистити содою (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто ще з дитинства пам’ятає, як мами та бабусі складні плями видаляли содою. Вона чудово впорювалась навіть із застарілими плямами на посуді та тканині. Однак, для деяких поверхонь харчова сода може стати згубною.

Про це пише mirhitrostey.

Що не можна чистити содою

Керамічна плита

На делікатній керамічній поверхні сода може залишити білу плівку. Її можна прибрати, протерши плиту звичайним оцтом. До того ж крім нальоту сода може ще й утворювати на поверхні подряпини, з якими, на жаль, впоратися не вдасться.

Посуд з алюмінію

Часто соду використовують для очищення металів. Але якщо йдеться про алюміній, краще взяти інший засіб. Все тому, що взаємодія соди та алюмінію викликає окислення металу. В результаті алюмінієвий посуд потемніє.

Зазначимо, що сковорідку або каструлю можна чистити содою. Однак, її слід використовувати лише на забруднених ділянках.

Мармур

Використання харчової соди може пошкодити зовнішній шар мармурової поверхні, що забезпечує захист каменю. Також на ній з'являться подряпини, а це призведе до подальшої руйнації каменю.

Дерев'яні меблі

Щоб вироби з дерева довше залишалися у первісному вигляді, при їх виробництві використовують герметики. Якщо ж мити таку поверхню содою, вона прискорить стирання герметиків.

Крім того, сода зробить дерево вицвілим.

Срібло та позолота

Так, звичайне столове срібло можна чистити звичайною содою. А антикварні предмети зі срібла під час контакту із содою змінять свій зовнішній вигляд. Зокрема воно втратить свій блиск.

Якщо намагатися очистити позолочений посуд содою, то можнапошкодити шар позолоти.

Раніше ми повідомляли про лайфхак, який допоможе очистити холодильник за дві хвилини.

Також ми писали, як надовго позбутися від пилу у будинку за допомогою копійчаного засобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
уборка сода
LITE
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра
Кутюр від TikTok: як популярний відеосервіс диктує, що буде модно носити завтра