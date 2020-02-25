Ці речі суворо заборонено зберігати в гаманці: грошей там не буде

Деякі речі категорично заборонено зберігати в гаманці, адже вони здатні відлякувати гроші. Чому потрібно уважніше поставитися до вмісту сховища купюр і банківських карт - в матеріалі Styler.

Що не можна зберігати в гаманці

Фотографії рідних

Біоенергетики вважають, що гроші люблять увагу, тому саме вони повинні бути на першому місці у вашому гаманці. А фотографії потрібно зберігати в альбомах.

Чеки магазинів

Не можна тримати поруч з купюрами і банківськими картами символи ваших витрат. Гроші цього не терплять.

Фантики, візитки і квитки

Торішні квитки в кіно, непотрібні візитки, фантики можуть викликати у вас розчулення і приємні спогади, але не поруч з грошима. Фахівці радять позбутися від усього зайвого, або завести для цих дрібниць окремий органайзер.

Гаманець не терпить порожнечі

Порожнеча - не найкращий вміст вашого гаманця. Навіть якщо ви на мілині, в гаманці повинна бути хоча б одна купюра.

Золотистий колір ідеально підходить для гаманця (фото: pixabay.com)

Проявіть повагу до грошей

Гроші в гаманці люблять не тільки увагу до себе, але і порядок. Зім'яті папірці, перемішані купюри різного номіналу - до відтоку грошей з ваших активів.

Складайте правильно

Готівку потрібно складати однією стороною і сортувати їх по достоїнству - від великих до дрібних. П'ятисотка поруч з десяткою - не дуже гарна ідея. До того ж при розрахунку купюри можна переплутати.

Не гніть банкноти

Купюри не можна згинати навпіл, скручувати в трубочки, бгати. Гроші потрібно тримати в рівному розправленому стані. Недбале та неповажне ставлення до купюр тільки відлякає їх від вас.

Складати треба правильно

Купюри потрібно складати лицьовою стороною назовні, а зворотною всередину, інакше, по прикметі, гроші будуть від вас "тікати".

Як залучити гроші в гаманець

Гроші не можна тримати на "голодному пайку". За деякими повір'ями, шматочок підсушеного чорного хліба обов'язково приверне вам удачу. У східних країнах в гаманці носять шматочок кориці або трохи бобів.

Має значення і колір гаманця - ідеальними є чорний, коричневий, червоний, жовтий, сірий, золотистий. А ось холодні відтінки зеленого та блакитного асоціюються з водою, а значить, і гроші зможуть легко "витекти" з вашого гаманця.

І наостанок нагадаємо, що в гаманці не можна зберігати пін-коди від ваших банківських карт, паролі для входів в різні додатки, особливо пов'язані з вашими грошима. Не рекомендується також тримати всі банківські карти разом - при крадіжці або втраті гаманця, ви позбудетеся відразу всіх джерел грошей.

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